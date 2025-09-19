คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

คืนนี้จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะปิดฉากสัปดาห์ที่คึกคักที่สุดของปีในแง่นโยบายการเงิน โดยหลักการแล้ว ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ประเทศกำลังเผชิญ
สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม ญี่ปุ่นได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า GDP เติบโตเกินคาดที่ 2.2% ต่อปี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนโอกาสที่ BoJ อาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น
ด้านเงินเฟ้อ ระดับเงินเฟ้ออยู่เหนือ 2% มานานกว่า 3 ปี แม้ว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์จะเริ่มเห็นการชะลอลงบ้าง แต่ระดับยังคงสูง กดดันให้ BoJ ต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม กลุ่มที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลล่าสุดบ่งบอกว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่การสำรวจคาดว่าตัวเลขที่จะประกาศในเช้าวันนี้จะปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.8%
CPI and CPI core in Japan. Source: XTB
This data, coupled with the trade agreement reached with the US, which reduced overall uncertainty, suggested an interest rate hike at tonight's meeting.
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านั้นก็เริ่มจางหายไปเมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ประกาศลาออก ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมือง และความเป็นไปได้ที่รัฐบาลใหม่อาจเลือกใช้นโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
นักลงทุนเชื่อว่า นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ซึ่งเพิ่งประกาศเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร มีแนวโน้มสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคู่แข่งที่คาดว่าจะมาแรงอย่างซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและนโยบายการคลังที่ยืดหยุ่นมากกว่า ทั้งนี้ พรรค LDP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดในฝ่ายรัฐบาลผสม จะจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่ 4 ตุลาคม
ตลาดหุ้น พันธบัตร และค่าเงินเยน
ดัชนีหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล นับเป็นครั้งที่ 5 ในเดือนกันยายนนี้ ต่อเนื่องจากการทำสถิติใหม่ 4 ครั้งในเดือนสิงหาคม และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดัชนีปิดเหนือระดับ 45,000 จุด Nikkei ปรับขึ้นกว่า 15% ตั้งแต่ต้นปี และเกือบ 25% ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ปัจจัยหนุนมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และบริษัทส่งออก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัดสินใจลดดอกเบี้ย ซึ่งช่วยคลายความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ทางด้านค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นผู้รับเคราะห์จากนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้นักลงทุนต่างชาติหันไปหาสกุลเงินทางเลือกมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งแข็งค่าขึ้นถึง 6.74% ตั้งแต่ต้นปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
การเคลื่อนไหวของค่าเงินเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี
ที่มา: XTB
การที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกหันไปสู่การลดดอกเบี้ย อาจหนุนให้เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าต่อไปได้อีก ในจังหวะที่คู่เงินดอลลาร์-เยน (USDJPY) กำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสำคัญบริเวณ 147
Source: Xstation
การแข็งค่าของเงินเยนอย่างรวดเร็ว
การแข็งค่าของเงินเยนอย่างรวดเร็วอาจซ้ำเติมการลดลงของอัตรากำไรของบริษัทญี่ปุ่น ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็จะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งอาจบังคับให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย
พันธบัตรและความกังวลด้านรายได้คงที่ทั่วโลก
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นสำคัญของตลาดคือความกังวลเกี่ยวกับพันธบัตรทั่วโลก ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการคลังได้ดันผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพิเศษให้สูงขึ้น พันธบัตรอายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.285% เมื่อต้นเดือนนี้ ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจต่อนโยบายรัฐบาล ระดับหนี้ที่สูง และความเป็นไปได้ที่ BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ย
แม้ตลาดดูเหมือนจะเริ่มสงบลงจากการประมูลล่าสุด แต่ก็อาจเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว พันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 20 ปีปรับตัวขึ้นหลังจากการประมูลได้รับความต้องการสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 สร้างความโล่งใจให้กับนักลงทุนที่เผชิญกับความเสี่ยงทางการเมืองและการคลังที่เพิ่มขึ้น
คำถามสำคัญในการประชุม
แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ 100% ว่านโยบายการเงินจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่การแถลงข่าวและคำอธิบายจากผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่:
ก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร? ปัจจุบันมีโอกาส 67% ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี โดยเดือนตุลาคมเป็นจุดโฟกัสหลัก ซึ่งมีโอกาส 30% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส
ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย
ที่มา: Bloomberg
การเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือไม่?
ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะไม่กล่าวถึงผลกระทบจากการลาออกของอิชิบะ เนื่องจากต้องการย้ำถึงความเป็นอิสระจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางการเมืองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้
การตัดสินใจของเฟดจะส่งผลต่อ BoJ อย่างไร?
การตัดสินใจของธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดในโลกย่อมส่งผลกระทบไปทั่วโลก ขณะที่ก้าวต่อไปของญี่ปุ่นคาดว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย ส่วนสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2 ครั้งภายในปีนี้