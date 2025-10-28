อ่านเพิ่มเติม
08:14 · 28 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีการผลิตเฟดดัลลัสออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 ขณะที่คู่เงิน EUR/USD ทรงตัวบริเวณ 1.163

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัส ปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคง อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่ากิจกรรมภาคการผลิตในภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

ดัชนีภาคการผลิตของ เฟดดัลลัส สำหรับเดือนตุลาคม ออกมาเป็นดังนี้:

  • ตัวเลขจริง (Actual): -5.00

  • คาดการณ์ (Forecast): -7.8

  • เดือนก่อนหน้า (Previous): -8.70

สรุปคือ สูงกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังคง อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่ากิจกรรมการผลิตยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

Source: xStation5

