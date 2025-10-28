ข่าวเด่น: ดัชนีการผลิตเฟดดัลลัสออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 ขณะที่คู่เงิน EUR/USD ทรงตัวบริเวณ 1.163

- ดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัส ปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
- อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคง อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่ากิจกรรมภาคการผลิตในภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
- ดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัส ปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
- อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคง อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่ากิจกรรมภาคการผลิตในภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
ดัชนีภาคการผลิตของ เฟดดัลลัส สำหรับเดือนตุลาคม ออกมาเป็นดังนี้:
-
ตัวเลขจริง (Actual): -5.00
-
คาดการณ์ (Forecast): -7.8
-
เดือนก่อนหน้า (Previous): -8.70
สรุปคือ สูงกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังคง อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่ากิจกรรมการผลิตยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
Source: xStation5
Powell ดันดอลลาร์แข็งค่า: หลังการประชุม Fed ตลาดลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
EURUSD ลงต่ำกว่า 1.16 หลัง Fed
FED Powell Conference (LIVE)
BREAKING: Fed ลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศสิ้นสุด QT วันที่ 1 ธันวาคม