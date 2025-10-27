ข่าวเด่น: ดัชนี Ifo สูงกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ DE40 จำกัดการดีดตัวตั้งแต่เปิดตลาด

- ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด จากแรงหนุนของความคาดหวังในตลาด
- ดัชนี DE40 ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาด ฉุดให้ฟิวเจอร์สไม่สามารถดีดตัวแรงได้ในช่วงต้นสัปดาห์ แม้จะมีความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนการประชุมระหว่างทรัมป์–สี จิ้นผิง
-
ดัชนี Ifo Business Climate ของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ 88.4 (คาดการณ์: 88.0; ก่อนหน้า: 87.7)
ดัชนีความคาดหวัง (Ifo Expectations) อยู่ที่ 91.6 (คาดการณ์: 90.0; ก่อนหน้า: 89.7)
ดัชนีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน (Ifo Current Assessment) อยู่ที่ 85.3 (คาด: 86.0; ก่อนหน้า: 85.7)
ดัชนี Ifo Business Climate สำหรับเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยโดยรวมอยู่ที่ 88.4 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย การเพิ่มขึ้นครั้งนี้มาจากดัชนีความคาดหวัง (Expectations Index) ซึ่งพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 91.6 สูงสุดตั้งแต่ปี 2022 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 90.0 อย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า ส่งผลให้มีความหวังว่าจะหลุดพ้นจากภาวะชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม ดัชนีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 85.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในเดือนตุลาคม ความต่างนี้อาจหมายถึงการยอมรับว่าภาวะปัจจุบันซบเซาเล็กน้อย แต่ทิศทางมุมมองอนาคต (ไตรมาส 4 และปีหน้า) ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
มุมมองเชิงบวกนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐขนาดใหญ่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ต้นทุนพลังงานที่ต่ำและระดับอัตราดอกเบี้ยต่ำควรช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจเพิ่มการลงทุน
ดัชนี DE40 ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาด แม้ว่าสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของตลาดจะดีจากความคาดหวังในการเจรจาระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
