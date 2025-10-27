อ่านเพิ่มเติม
สรุปข่าวเช้า

ประเด็นหลัก

  • ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

  • พรรคของ ประธานาธิบดี Javier Milei ชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลาย

  • ทรัมป์ประกาศจะไม่พบกับนายกรัฐมนตรี Carney และมีแผนจะ เก็บภาษีนำเข้าแคนาดาเพิ่มอีก 10%

 

🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย – ความหวังข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีนหนุนบรรยากาศการลงทุน

  • ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐพุ่งทำระดับสูงสุดใหม่

  • ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่น +0.70% ทะลุ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

🕊️ ความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐ–จีนหนุนตลาดทั่วโลก

  • สัญญาณเชิงบวกจากวอชิงตันและปักกิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงหลังการเจรจา 2 วัน

  • ทรัมป์และสี จิ้นผิงคาดว่าจะพบกันปลายสัปดาห์นี้ เพื่อสรุปข้อตกลงฉบับที่ 3 ในรอบ 9 เดือน

  • ทั้งฟิวเจอร์สสหรัฐและตลาดเอเชียต่างปรับขึ้นตามข่าว

🇺🇸 ฝั่งสหรัฐ

  • ทรัมป์เผยว่า ดีล TikTok อาจลงนามภายในสัปดาห์นี้ หลังได้รับสัญญาณเห็นชอบเบื้องต้นจากสี จิ้นผิง

  • ระหว่างเยือนมาเลเซีย มีการลงนาม ข้อตกลงด้านการค้าและสินแร่หายากเพิ่มเติม

  • รมว.คลังสหรัฐ Scott Bessent ระบุว่า การเจรจากับจีนมีความคืบหน้า และ อาจลงนามข้อตกลงในวันพฤหัสบดีที่เกาหลีใต้

  • เปิดเผยว่า จีนกลับมาซื้อถั่วเหลืองสหรัฐในปริมาณมาก และสหรัฐจะ ชะลอการขยายใบอนุญาตส่งออกสินแร่หายาก 1 ปี

  • ยืนยันว่าแผนเก็บภาษี 100% “ถูกถอดออกจากโต๊ะเจรจาแล้ว”

🇨🇳 สัญญาณเชิงบวกจากจีน

  • กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน +21.6% y/y (ส.ค. +20.4%) และสะสมปี +3.2% สูงสุดตั้งแต่ ส.ค. 2024

  • มาตรการของปักกิ่งในการควบคุมการแข่งขันด้านราคาดูเหมือนช่วยให้ อัตรากำไรของบริษัทดีขึ้น

  • PBoC ตั้งค่า อัตรากลางเงินหยวนแข็งที่สุดในรอบกว่า 1 ปี สนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาค

  • ทำให้ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

🇯🇵 ญี่ปุ่น

  • ดัชนีราคาบริการผู้ผลิต (Services PPI) เร่งตัวขึ้นเป็น +3.0% y/y (เดิม 2.7%) สะท้อนแรงกดดันต้นทุนภาคบริการยังสูง

🇦🇷 อาร์เจนตินา

  • พรรคของประธานาธิบดี Javier Milei ชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลาย เพิ่มอำนาจในสภา

  • บวกกับ แพ็กเกจสนับสนุนจากสหรัฐมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์อาร์เจนตินา

🇺🇸–🇨🇦 ความตึงเครียดใหม่

  • ทรัมป์ประกาศ ยกเลิกการพบนายกรัฐมนตรี Carney ของแคนาดา

  • และส่งสัญญาณจะ เก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอีก 10% “จากระดับปัจจุบัน” อ้างปัญหาโฆษณาเกี่ยวกับ “Reagan tariffs”

  • ตลาดตอบรับอย่างนิ่ง แม้ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน

