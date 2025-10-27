สรุปข่าวเช้า

-
ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
-
พรรคของ ประธานาธิบดี Javier Milei ชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลาย
-
ทรัมป์ประกาศจะไม่พบกับนายกรัฐมนตรี Carney และมีแผนจะ เก็บภาษีนำเข้าแคนาดาเพิ่มอีก 10%
-
ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
-
พรรคของ ประธานาธิบดี Javier Milei ชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลาย
-
ทรัมป์ประกาศจะไม่พบกับนายกรัฐมนตรี Carney และมีแผนจะ เก็บภาษีนำเข้าแคนาดาเพิ่มอีก 10%
🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย – ความหวังข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีนหนุนบรรยากาศการลงทุน
-
ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐพุ่งทำระดับสูงสุดใหม่
-
ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่น +0.70% ทะลุ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
🕊️ ความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐ–จีนหนุนตลาดทั่วโลก
-
สัญญาณเชิงบวกจากวอชิงตันและปักกิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงหลังการเจรจา 2 วัน
-
ทรัมป์และสี จิ้นผิงคาดว่าจะพบกันปลายสัปดาห์นี้ เพื่อสรุปข้อตกลงฉบับที่ 3 ในรอบ 9 เดือน
-
ทั้งฟิวเจอร์สสหรัฐและตลาดเอเชียต่างปรับขึ้นตามข่าว
🇺🇸 ฝั่งสหรัฐ
-
ทรัมป์เผยว่า ดีล TikTok อาจลงนามภายในสัปดาห์นี้ หลังได้รับสัญญาณเห็นชอบเบื้องต้นจากสี จิ้นผิง
-
ระหว่างเยือนมาเลเซีย มีการลงนาม ข้อตกลงด้านการค้าและสินแร่หายากเพิ่มเติม
-
รมว.คลังสหรัฐ Scott Bessent ระบุว่า การเจรจากับจีนมีความคืบหน้า และ อาจลงนามข้อตกลงในวันพฤหัสบดีที่เกาหลีใต้
-
เปิดเผยว่า จีนกลับมาซื้อถั่วเหลืองสหรัฐในปริมาณมาก และสหรัฐจะ ชะลอการขยายใบอนุญาตส่งออกสินแร่หายาก 1 ปี
-
ยืนยันว่าแผนเก็บภาษี 100% “ถูกถอดออกจากโต๊ะเจรจาแล้ว”
🇨🇳 สัญญาณเชิงบวกจากจีน
-
กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน +21.6% y/y (ส.ค. +20.4%) และสะสมปี +3.2% สูงสุดตั้งแต่ ส.ค. 2024
-
มาตรการของปักกิ่งในการควบคุมการแข่งขันด้านราคาดูเหมือนช่วยให้ อัตรากำไรของบริษัทดีขึ้น
-
PBoC ตั้งค่า อัตรากลางเงินหยวนแข็งที่สุดในรอบกว่า 1 ปี สนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาค
-
ทำให้ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
🇯🇵 ญี่ปุ่น
-
ดัชนีราคาบริการผู้ผลิต (Services PPI) เร่งตัวขึ้นเป็น +3.0% y/y (เดิม 2.7%) สะท้อนแรงกดดันต้นทุนภาคบริการยังสูง
🇦🇷 อาร์เจนตินา
-
พรรคของประธานาธิบดี Javier Milei ชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างถล่มทลาย เพิ่มอำนาจในสภา
-
บวกกับ แพ็กเกจสนับสนุนจากสหรัฐมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์อาร์เจนตินา
🇺🇸–🇨🇦 ความตึงเครียดใหม่
-
ทรัมป์ประกาศ ยกเลิกการพบนายกรัฐมนตรี Carney ของแคนาดา
-
และส่งสัญญาณจะ เก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอีก 10% “จากระดับปัจจุบัน” อ้างปัญหาโฆษณาเกี่ยวกับ “Reagan tariffs”
-
ตลาดตอบรับอย่างนิ่ง แม้ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025
ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪