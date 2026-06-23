🚩 Booz Allen Hamilton ดิ่งหนักสุดในกลุ่มหุ้นกลาโหมสหรัฐฯ?

Booz Allen Hamilton (BAH.US): หุ้นที่ร่วงหนักที่สุดในกลุ่มกลาโหมสหรัฐฯ?
Booz Allen Hamilton (BAH.US) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ในจุดตัดระหว่างอุตสาหกรรมกลาโหม ข่าวกรอง ความมั่นคงไซเบอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
แม้บริษัทจะมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์อย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 67% จากจุดสูงสุดตลอดกาล กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและงบประมาณในกรุงวอชิงตัน
Booz Allen ยังเป็นหนึ่งใน 12 บริษัทที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome ของสหรัฐฯ โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบหลัก (Systems Integrator) และได้รับสัญญาในการออกแบบและพัฒนาระบบสกัดกั้นจากอวกาศต้นแบบที่เรียกว่า Brilliant Swarms ซึ่งเป็นแนวคิดของระบบสกัดกั้นในวงโคจรเพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันขีปนาวุธ
มูลค่าหุ้นถูกลงอย่างมาก
ปัจจุบัน Booz Allen ซื้อขายที่ระดับ P/E ย้อนหลังเพียงประมาณ 10 เท่า และ Forward P/E ราว 12 เท่า ขณะที่ระดับหนี้สินยังถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งหลายแห่ง
หุ้นมีค่า EV/EBITDA ประมาณ 9 เท่า และ Price-to-Sales เพียง 0.8 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมกลาโหมส่วนใหญ่
ผลประกอบการล่าสุด
ในไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 1.78 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.34 ดอลลาร์
รายได้ลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 2.78 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่จำนวนพนักงานลดลงเหลือประมาณ 31,500 คน จาก 35,800 คนในปีก่อน
อย่างไรก็ตาม มูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น 3.1% สู่ระดับ 38.2 พันล้านดอลลาร์
สำหรับปีงบประมาณ 2027 บริษัทคาดการณ์รายได้อยู่ระหว่าง 11.2-11.7 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่า Adjusted EPS จะอยู่ในช่วง 6.00-6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้หุ้นถูกเทขาย?
ปัญหาหลักในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา คือการพึ่งพาลูกค้ารายเดียวมากเกินไป
รายได้ประมาณ 97-98% ของ Booz Allen มาจากสัญญากับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐ
นอกจากนี้ ธุรกิจดั้งเดิมของ Booz Allen ยังพึ่งพาการให้คำปรึกษาและบริการวิชาชีพระดับสูงเป็นหลัก นักลงทุนจึงเริ่มตั้งคำถามถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของโมเดลธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น ท่ามกลางยุคที่ AI กำลังเข้ามาทดแทนงานด้านองค์ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วงปี 2025-2026 นักลงทุนเริ่มประเมินผลกระทบจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ (DOGE Initiative) ซึ่งมุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาและเทคโนโลยีของภาครัฐ
ผลลัพธ์คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชะลอตัว มีการทบทวนสัญญาต่างๆ และในกรณีของ Booz Allen ยังมีการยกเลิกสัญญาหลายฉบับในกลุ่มธุรกิจภาคพลเรือน (Civil Business)
ตลอดปีงบประมาณ 2026 บริษัทได้ปรับลดประมาณการผลประกอบการหลายครั้ง โดยรายได้ของธุรกิจภาคพลเรือนหดตัวถึง 20-28% ทำให้นักลงทุนเริ่มมองว่าปัญหานี้อาจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มากกว่าจะเป็นเพียงภาวะชะลอตัวชั่วคราว แม้ว่าความต้องการจากหน่วยงานด้านกลาโหมและข่าวกรองยังคงแข็งแกร่งก็ตาม
นักลงทุนกังวลเรื่องอะไร?
- ตลาดกังวลจากหลายปัจจัย ได้แก่
- พึ่งพารัฐบาลสหรัฐฯ มากเกินไป
- การยกเลิกสัญญาจำนวนมากหลังการทบทวนงบประมาณ
- อัตราการเติบโตชะลอตัวหลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาหลายปี
- การลดพนักงานประมาณ 2,500 ตำแหน่งและการปรับโครงสร้างธุรกิจภาคพลเรือน
- ความเสี่ยงจากการตัดลดงบประมาณเพิ่มเติมภายใต้ทิศทางการเมืองใหม่
- การปรับลดคาดการณ์รายได้และกำไรหลายครั้ง
แล้วตลาดอาจกำลังมองผิดหรือไม่?
น่าสนใจว่าเหตุผลในการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุดอาจเพิ่งปรากฏขึ้นหลังจากราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนัก
นักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญกับความอ่อนแอของธุรกิจภาคพลเรือน แต่กลับมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า ธุรกิจด้านกลาโหม ข่าวกรอง ความมั่นคงไซเบอร์ และ AI ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง
Booz Allen ปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยมูลค่างานในมือสูงเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายบริหารยังระบุว่าความต้องการในกลุ่ม National Security, Cybersecurity และผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่างจากบริษัทที่ปรึกษาทั่วไป Booz Allen เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ อย่างลึกซึ้ง
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันด้าน AI ระดับโลก และการปรับปรุงระบบกองทัพให้ทันสมัย ยังคงเป็นปัจจัยหนุนความต้องการบริการที่บริษัทสั่งสมความเชี่ยวชาญมานานหลายทศวรรษ
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 สะท้อนภาพที่น่าสนใจ แม้รายได้จะชะลอตัว แต่กำไรต่อหุ้น กระแสเงินสดอิสระ และความสามารถในการทำกำไร กลับออกมาดีกว่าคาด จากมาตรการปรับโครงสร้างและลดต้นทุนอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของหุ้นก็ไม่ได้ไร้เหตุผล บริษัทกำลังเผชิญการเติบโตที่ช้าลง สูญเสียสัญญาบางส่วน และเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากการลดการใช้จ่ายภาครัฐ
คำถามสำคัญคือ ปัญหาเหล่านี้ร้ายแรงถึงขั้นสมควรได้รับมูลค่าหุ้นในระดับปัจจุบันหรือไม่
ปัจจุบันตลาดดูเหมือนกำลังกำหนดราคาหุ้นภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทจะเผชิญภาวะซบเซาเป็นเวลานาน
แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์อย่างกลาโหม ความมั่นคงไซเบอร์ AI และบริการข่าวกรอง ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นคำถามที่นักลงทุนควรถามอาจไม่ใช่ว่า Booz Allen มีปัญหาหรือไม่ แต่คือ ตลาดกำลังประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นจะคงอยู่ตลอดไปมากเกินความเป็นจริงหรือเปล่า
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst
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