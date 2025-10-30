อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

เวลา 15:30 BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลจาก EIA ประจำสัปดาห์

  • ปริมาณน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): -6.858 ล้านบาร์เรล (คาด -0.900M, ก่อนหน้า -0.961M)

  • ปริมาณน้ำมันกลั่น (Distillates Stocks): -3.362 ล้านบาร์เรล (คาด -1.800M, ก่อนหน้า -1.479M)

  • ปริมาณน้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories): -5.941 ล้านบาร์เรล (คาด -1.900M, ก่อนหน้า -2.147M)

ตัวเลขจริงออกมาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับทั้งการคาดการณ์และสัปดาห์ก่อน ส่งสัญญาณความเข้มงวดของอุปทานน้ำมันในตลาดสหรัฐฯ

 

 

