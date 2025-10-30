อ่านเพิ่มเติม
09:45 · 30 ตุลาคม 2025

EURUSD ลงต่ำกว่า 1.16 หลัง Fed

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

สรุปการประชุม Fed – Powell ชี้ความไม่แน่นอนต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

  • การประชุม FOMC: มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมากระหว่างสมาชิก

  • December Rate Cut: Powell ย้ำว่า ยังไม่มีการตัดสินใจล่วงหน้า

  • ผลกระทบต่อดอลลาร์: แม้การสิ้นสุด QT อาจดูเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ความไม่แน่นอนทำให้ USD แข็งค่าขึ้น

  • ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม: ปรับลดเหลือ ประมาณ 70% จาก 90% ก่อนหน้า

  • ตลาดหุ้น: ดัชนีหุ้นปรับลด 0.50–1.00%

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD: ลดลง 0.50% ต่ำกว่า 1.1600

 

 

