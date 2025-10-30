EURUSD ลงต่ำกว่า 1.16 หลัง Fed

สรุปการประชุม Fed – Powell ชี้ความไม่แน่นอนต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
-
การประชุม FOMC: มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมากระหว่างสมาชิก
-
December Rate Cut: Powell ย้ำว่า ยังไม่มีการตัดสินใจล่วงหน้า
-
ผลกระทบต่อดอลลาร์: แม้การสิ้นสุด QT อาจดูเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ความไม่แน่นอนทำให้ USD แข็งค่าขึ้น
-
ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม: ปรับลดเหลือ ประมาณ 70% จาก 90% ก่อนหน้า
-
ตลาดหุ้น: ดัชนีหุ้นปรับลด 0.50–1.00%
-
คู่สกุลเงิน EUR/USD: ลดลง 0.50% ต่ำกว่า 1.1600
