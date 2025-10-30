อ่านเพิ่มเติม
09:42 · 30 ตุลาคม 2025

BREAKING: Fed ลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศสิ้นสุด QT วันที่ 1 ธันวาคม

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • อัพเดต Fed – 30.10.2025

  • ลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เหลือ 3.75–4.00% ตามที่ตลาดคาด

  • สิ้นสุดการลดขนาดงบดุล (QT) เริ่ม 1 ธันวาคม

    • เงินต้นจาก Treasuries และ MBS ที่ครบกำหนดจะถูกนำไป ลงทุนใหม่ใน T-bills ระยะสั้น

  • ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูง, การจ้างงานชะลอตัวเล็กน้อย, อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ

  • สมาชิกคัดค้าน 2 คน:

    • Miran ต้องการลด 50 bps

    • Schmid ต้องการคงอัตราดอกเบี้ย

  • Fed ย้ำ เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% และจะดำเนินนโยบายตาม ข้อมูลเศรษฐกิจจริง

Fed Interest Rate Decision – 1 ธันวาคม 2025

  • อัตราดอกเบี้ย: ลด 25 bps เหลือ 3.75–4.00% ตามคาด

  • QT สิ้นสุด: เริ่ม 1 ธันวาคม เงินต้นจาก Treasuries และ MBS ที่ครบกำหนดจะ ลงทุนใหม่ใน T-bills ระยะสั้น

  • คณะกรรมการมีความเห็นต่าง:

    • Schmid: ต้องการคงอัตราดอกเบี้ย

    • Miran: ต้องการลด 50 bps

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ:

    • การขยายตัวยังอยู่ในระดับ ปานกลาง

    • การจ้างงานชะลอตัวเล็กน้อย, อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

    • เงินเฟ้อยังคงสูง, Fed ย้ำ เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ในระยะยาว

  • แนวทางปฏิบัติใหม่: หยุด QT และรักษาขนาดงบดุลคงที่โดย ลงทุนเงินต้นใหม่ใน T-bills

  • โทนของคำแถลง: ระมัดระวัง แต่มีสัญญาณเล็กน้อยเชิงบวก

  • ตลาดตอบสนอง: ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย, EURUSD ลดลงเล็กน้อย

สรุปคือ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายเชิงนโยบาย แต่ยังคงระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและข้อมูลล่าสุดที่จำกัด

 

 

31 ตุลาคม 2025, 09:44

