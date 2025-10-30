BREAKING: Fed ลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศสิ้นสุด QT วันที่ 1 ธันวาคม

-
Fed Interest Rate Decision – 1 ธันวาคม 2025
-
อัตราดอกเบี้ย: ลด 25 bps เหลือ 3.75–4.00% ตามคาด
-
QT สิ้นสุด: เริ่ม 1 ธันวาคม เงินต้นจาก Treasuries และ MBS ที่ครบกำหนดจะ ลงทุนใหม่ใน T-bills ระยะสั้น
-
คณะกรรมการมีความเห็นต่าง:
-
Schmid: ต้องการคงอัตราดอกเบี้ย
-
Miran: ต้องการลด 50 bps
-
-
ภาพรวมเศรษฐกิจ:
-
การขยายตัวยังอยู่ในระดับ ปานกลาง
-
การจ้างงานชะลอตัวเล็กน้อย, อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
-
เงินเฟ้อยังคงสูง, Fed ย้ำ เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ในระยะยาว
-
-
แนวทางปฏิบัติใหม่: หยุด QT และรักษาขนาดงบดุลคงที่โดย ลงทุนเงินต้นใหม่ใน T-bills
-
โทนของคำแถลง: ระมัดระวัง แต่มีสัญญาณเล็กน้อยเชิงบวก
-
ตลาดตอบสนอง: ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย, EURUSD ลดลงเล็กน้อย
สรุปคือ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายเชิงนโยบาย แต่ยังคงระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและข้อมูลล่าสุดที่จำกัด
