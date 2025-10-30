Powell ดันดอลลาร์แข็งค่า: หลังการประชุม Fed ตลาดลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

-
Fed: ตัดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ระดับ 3.75–4.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์
Powell ระบุว่าการตัดสินใจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังไม่แน่นอน และสมาชิก FOMC ยังมีความเห็นแตกต่างอย่างชัดเจน
หลังการประชุม EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.1600
Big Tech: ตลาดหันไปจับตารายงานผลประกอบการของ Alphabet, Microsoft และ Meta Platforms หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐ
-
นิวเคลียร์: รัฐบาล Trump ลงทุนกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Westinghouse
U.S. อาจได้หุ้นประมาณ 8% และมีโอกาส IPO หากมูลค่าบริษัทเกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
Cameco (CCJ.US): เพิ่มขึ้นกว่า 20% สองวันติด ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse
หุ้นยูเรเนียมสหรัฐอื่น ๆ เช่น Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy และ Uranium Royalty Corp เพิ่ม 5–20%
Nvidia: เพิ่มขึ้น 2.70% สู่ $206 ต่อหุ้น มูลค่าบริษัททะลุ 5 ล้านล้านดอลลาร์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
-
น้ำมันสหรัฐ: สต็อกน้ำมันดิบลดลง 6.858 ล้านบาร์เรล สะท้อนการนำเข้าลดลงเกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันและการส่งออกฟื้นเล็กน้อย
WTI เพิ่ม 0.7% หลังรายงานสต็อก
Bank of Canada: ลดดอกเบี้ยสู่ 2.25% ตามคาด
ผู้ว่าการ Tiff Macklem ระบุความเสี่ยงจากภาษีต่อการเติบโตเศรษฐกิจเริ่มปรากฏในเศรษฐกิจจริง
Meta (META.US): รายงานผลประกอบการ Q3 FY2025
รายได้โฆษณายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ตลาดคาดรายได้ไตรมาสนี้ $49.5 พันล้าน เติบโตสองหลักทั้งปริมาณและรายได้
CapEx 2025 ประมาณ $69 พันล้าน และอาจเพิ่มเป็น $97–103 พันล้านใน 2026
Alphabet: คาดรายได้ Q3 $99.5–99.7 พันล้าน เติบโต ~13% YoY
Microsoft: คาดรายได้ $75.5 พันล้าน เติบโต ~14% YoY, EPS 3.66 ดอลลาร์
ผลการดำเนินงานของ Copilot และ Cloud Services เป็นปัจจัยสำคัญ
Boeing (BA.US): ลด 3.40% หลังรายงานไตรมาสน่าผิดหวัง
ขาดทุน $4.9 พันล้านจากความล่าช้าโครงการ 777X
ผลการดำเนินงานยังไม่สม่ำเสมอ แต่ฐานการผลิตและคำสั่งซื้อยังเป็นปัจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจโลก:
อัตราเงินเฟ้อออสเตรเลีย +3.5% YoY (คาด 3.1%)
GDP Q3 ของสวีเดน +2.4% YoY (เกินคาด 1.6%)
GDP Q3 ของสเปน +2.8% YoY (ต่ำกว่าคาด 3.0%)
โลหะและทองคำ:
ทองคำ +1.0% ใกล้ $4,000
เงิน +1.3% ใกล้ $48
เงินแข็งแรงหลังราคาทองแดงทะลุ $11,000 จากปัญหาการผลิตทั่วโลก
การประชุม Trump-Xi:
เวลา 11:00 น. เกาหลี (03:00 CET) คาดประชุมไม่เกิน 4 ชั่วโมง
การประชุมสั้นอาจสะท้อนผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหรือการลงนามเรื่องที่ตกลงล่วงหน้า
ปัญหาการค้าส่วนโครงสร้างยังคงอยู่ ทำให้การแก้ไขระยะยาวเป็นเรื่องยาก
สรุป: ตลาดติดตาม นโยบาย Fed, รายงาน Big Tech, และ ข่าวพลังงานนิวเคลียร์ ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินปรับตัวตามความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและการประชุมระหว่างประเทศ
