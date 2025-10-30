อ่านเพิ่มเติม
Powell ดันดอลลาร์แข็งค่า: หลังการประชุม Fed ตลาดลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

  • Fed: ตัดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ระดับ 3.75–4.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์

    • Powell ระบุว่าการตัดสินใจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังไม่แน่นอน และสมาชิก FOMC ยังมีความเห็นแตกต่างอย่างชัดเจน

    • หลังการประชุม EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.1600

  • Big Tech: ตลาดหันไปจับตารายงานผลประกอบการของ Alphabet, Microsoft และ Meta Platforms หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐ

  • นิวเคลียร์: รัฐบาล Trump ลงทุนกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Westinghouse

    • U.S. อาจได้หุ้นประมาณ 8% และมีโอกาส IPO หากมูลค่าบริษัทเกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

    • Cameco (CCJ.US): เพิ่มขึ้นกว่า 20% สองวันติด ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse

    • หุ้นยูเรเนียมสหรัฐอื่น ๆ เช่น Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy และ Uranium Royalty Corp เพิ่ม 5–20%

  • Nvidia: เพิ่มขึ้น 2.70% สู่ $206 ต่อหุ้น มูลค่าบริษัททะลุ 5 ล้านล้านดอลลาร์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

  • น้ำมันสหรัฐ: สต็อกน้ำมันดิบลดลง 6.858 ล้านบาร์เรล สะท้อนการนำเข้าลดลงเกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันและการส่งออกฟื้นเล็กน้อย

    • WTI เพิ่ม 0.7% หลังรายงานสต็อก

  • Bank of Canada: ลดดอกเบี้ยสู่ 2.25% ตามคาด

    • ผู้ว่าการ Tiff Macklem ระบุความเสี่ยงจากภาษีต่อการเติบโตเศรษฐกิจเริ่มปรากฏในเศรษฐกิจจริง

  • Meta (META.US): รายงานผลประกอบการ Q3 FY2025

    • รายได้โฆษณายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

    • ตลาดคาดรายได้ไตรมาสนี้ $49.5 พันล้าน เติบโตสองหลักทั้งปริมาณและรายได้

    • CapEx 2025 ประมาณ $69 พันล้าน และอาจเพิ่มเป็น $97–103 พันล้านใน 2026

  • Alphabet: คาดรายได้ Q3 $99.5–99.7 พันล้าน เติบโต ~13% YoY

  • Microsoft: คาดรายได้ $75.5 พันล้าน เติบโต ~14% YoY, EPS 3.66 ดอลลาร์

    • ผลการดำเนินงานของ Copilot และ Cloud Services เป็นปัจจัยสำคัญ

  • Boeing (BA.US): ลด 3.40% หลังรายงานไตรมาสน่าผิดหวัง

    • ขาดทุน $4.9 พันล้านจากความล่าช้าโครงการ 777X

    • ผลการดำเนินงานยังไม่สม่ำเสมอ แต่ฐานการผลิตและคำสั่งซื้อยังเป็นปัจจัยสนับสนุน

  • เศรษฐกิจโลก:

    • อัตราเงินเฟ้อออสเตรเลีย +3.5% YoY (คาด 3.1%)

    • GDP Q3 ของสวีเดน +2.4% YoY (เกินคาด 1.6%)

    • GDP Q3 ของสเปน +2.8% YoY (ต่ำกว่าคาด 3.0%)

  • โลหะและทองคำ:

    • ทองคำ +1.0% ใกล้ $4,000

    • เงิน +1.3% ใกล้ $48

    • เงินแข็งแรงหลังราคาทองแดงทะลุ $11,000 จากปัญหาการผลิตทั่วโลก

  • การประชุม Trump-Xi:

    • เวลา 11:00 น. เกาหลี (03:00 CET) คาดประชุมไม่เกิน 4 ชั่วโมง

    • การประชุมสั้นอาจสะท้อนผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหรือการลงนามเรื่องที่ตกลงล่วงหน้า

    • ปัญหาการค้าส่วนโครงสร้างยังคงอยู่ ทำให้การแก้ไขระยะยาวเป็นเรื่องยาก

สรุป: ตลาดติดตาม นโยบาย Fed, รายงาน Big Tech, และ ข่าวพลังงานนิวเคลียร์ ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินปรับตัวตามความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและการประชุมระหว่างประเทศ

