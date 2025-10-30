อ่านเพิ่มเติม
09:43 · 30 ตุลาคม 2025

FED Powell Conference (LIVE)

Live Update: Fed Chair Powell Press Conference – Key Highlights

  • Inflation: ยังคงอยู่ในระดับสูงเล็กน้อย, การลดลงของราคาบริการยังดำเนินต่อเนื่อง

  • PCE/Core PCE: Powell ประเมินว่าราคาสินค้าและบริการรวมและราคาสินค้าบริการหลักเพิ่มขึ้น 2.8%

  • แรงงาน: การปลดคนงานและการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ, ความต้องการแรงงานลดลงชัดเจน

  • Shutdown: ส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจชั่วคราว แต่จะฟื้นตัวเมื่อรัฐบาลกลับมาเปิดทำการ

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ: ก่อน shutdown ข้อมูลชี้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มแข็งแรงขึ้น, ตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายนยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อการจ้างงานและเงินเฟ้อ

  • การประชุมคณะกรรมการ: มีความคิดเห็นต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในอนาคต

  • การตัดสินใจลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม: ไม่แน่นอน, Powell ระบุว่า ยังไม่มีการตัดสินใจสำหรับเดือนธันวาคม

  • Today's Rate Cut: เป็นการตัดสินใจเพื่อ การบริหารความเสี่ยง, การดำเนินการต่อไปอาจแตกต่าง

  • ตลาดตอบสนอง:

    • นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม เหลือ 71% จาก 90% ก่อนหน้า

    • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

    • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

สรุปคือ ความไม่แน่นอนต่อทิศทางดอกเบี้ยเดือนธันวาคมทำให้ตลาดเกิดแรงขาย, และ Powell ย้ำว่า การตัดสินใจล่าสุดเป็นการจัดการความเสี่ยง ไม่ได้สะท้อนทิศทางระยะยาวของนโยบาย Fed

 

 

