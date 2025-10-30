FED Powell Conference (LIVE)

Live Update: Fed Chair Powell Press Conference – Key Highlights
Inflation: ยังคงอยู่ในระดับสูงเล็กน้อย, การลดลงของราคาบริการยังดำเนินต่อเนื่อง
PCE/Core PCE: Powell ประเมินว่าราคาสินค้าและบริการรวมและราคาสินค้าบริการหลักเพิ่มขึ้น 2.8%
แรงงาน: การปลดคนงานและการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ, ความต้องการแรงงานลดลงชัดเจน
Shutdown: ส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจชั่วคราว แต่จะฟื้นตัวเมื่อรัฐบาลกลับมาเปิดทำการ
ภาพรวมเศรษฐกิจ: ก่อน shutdown ข้อมูลชี้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มแข็งแรงขึ้น, ตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายนยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อการจ้างงานและเงินเฟ้อ
การประชุมคณะกรรมการ: มีความคิดเห็นต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในอนาคต
การตัดสินใจลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม: ไม่แน่นอน, Powell ระบุว่า ยังไม่มีการตัดสินใจสำหรับเดือนธันวาคม
Today's Rate Cut: เป็นการตัดสินใจเพื่อ การบริหารความเสี่ยง, การดำเนินการต่อไปอาจแตกต่าง
ตลาดตอบสนอง:
นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม เหลือ 71% จาก 90% ก่อนหน้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
สรุปคือ ความไม่แน่นอนต่อทิศทางดอกเบี้ยเดือนธันวาคมทำให้ตลาดเกิดแรงขาย, และ Powell ย้ำว่า การตัดสินใจล่าสุดเป็นการจัดการความเสี่ยง ไม่ได้สะท้อนทิศทางระยะยาวของนโยบาย Fed
