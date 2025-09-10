BREAKING: การปรับตัวเลขการจ้างงานเกือบ 1 ล้านตำแหน่ง!

16:00 สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) – การปรับตัวเลขการจ้างงานขั้นต้น
-
ประกาศ: -911,000 (คาดการณ์: -682,000, ก่อนหน้า: -818,000)
การปรับตัวเลข NFP ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า จำนวนตำแหน่งงานลดลงเกือบ 1 ล้านตำแหน่ง เมื่อเทียบกับประมาณการก่อนหน้า การปรับตัวเลขขนาดนี้ทำลายภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ และชี้ให้เห็นว่าข้อมูลก่อนหน้าอาจประเมินอัตราการจ้างงานจริงสูงเกินไป
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
การปรับตัวเลขแบบนี้เพิ่มแรงกดดันต่อ Federal Reserve (เฟด) เพราะเป็นสัญญาณชัดเจนถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยที่เข้มข้นขึ้น เพิ่มขึ้น และตลาดการเงินกำลังจับตาขนาดและจังหวะการดำเนินนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิด