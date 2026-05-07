BREAKING 🚨 ราคาน้ำมันรีบาวด์กลับสู่ระดับ 103 ดอลลาร์ หลังอิหร่านแสดงความเห็นต่อรายงานของ Axios

สัญญาน้ำมันดิบ Brent กำลังรีบาวด์จากบริเวณประมาณ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขึ้นมายืนเหนือ 102 ดอลลาร์ หลังอิหร่านออกมาปฏิเสธรายงานเชิง “บวกเกินจริง” ของ Axios ที่ระบุว่า บันทึกข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
- ตามรายงานของ ISNA สื่อของอิหร่าน ระบุว่าบางส่วนของรายงาน Axios ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ และเนื้อหาดูคล้าย “wish list” ของฝั่งสหรัฐฯ มากกว่าความเป็นจริง โดยอิหร่านย้ำว่า ขณะนี้ประเด็นที่กำลังหารือคือ “สงคราม” ไม่ใช่ประเด็นนิวเคลียร์
- เตหะรานยังระบุว่า ข้อเสนอของสหรัฐฯ มีเงื่อนไขที่ทะเยอทะยานและไม่สมจริง ซึ่งอิหร่านได้ปฏิเสธไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
- อิหร่านยังมองว่า สหรัฐฯ จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสงครามที่อาจต้องเผชิญ ขณะที่สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐฯ เนื่องจากยังมี “เส้นแดง” ที่ยอมรับไม่ได้
OIL (กรอบเวลา M30)
สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวสูงขึ้นตอบรับถ้อยแถลงเหล่านี้ ซึ่งสร้างความกังขาอย่างมากว่า จะสามารถเปิดทางสู่สันติภาพได้ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ Trump ระบุว่า สหรัฐฯ จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารและการโจมตีทางอากาศอีกครั้ง หากอิหร่านไม่แสดงท่าทีที่จริงใจในการเจรจา
ที่มา: xStation5
🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
การเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน ภายใต้เงาเส้นตายจาก Trump
ข่าวเด่นวันนี้ 7 พ.ค.
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับตัวขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ