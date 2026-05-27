เหตุการที่ทำเนียบขาว

เมื่อคืน 23 พ.ค. ตามเวลาสหรัฐ มีชายคนหนึ่งเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่บริเวณถนนสาย 17 ตัดกับ Pennsylvania Avenue ห่างจากทำเนียบขาวไม่กี่เมตร ประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่สยบได้ทันที Trump อยู่ในทำเนียบขาวระหว่างเจรจากับอิหร่านและไม่ได้รับอันตราย ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ศาลสั่งห้ามเข้าพื้นที่ไว้ก่อนหน้า
- ปกติแล้วถ้าตลาดเปิดผลต่อตลาดระยะสั้น เหตุการณ์แบบนี้มักสร้าง spike ของ volatility ชั่วคราวใน gold และ dollar เพราะตลาดตีความว่าเป็น geopolitical risk ทันที แต่เมื่อรายละเอียดออกมาชัดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชและไม่ใช่การโจมตีที่มีการวางแผน ราคามักดีดกลับมาที่เดิมอย่างรวดเร็ว
- สิ่งที่จะกดทับข่าวนี้ได้มากกว่าคือ Iran deal ที่ประกาศออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้กัน การที่อิหร่านยอมส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้สหรัฐเป็น headline ที่ตลาดให้น้ำหนักมากกว่าเหตุยิงปะทะจากผู้ป่วยจิตเวชอย่างเทียบกันไม่ได้ ตลาดจะโฟกัสที่ Iran deal น้ำมัน และ Hormuz มากกว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้อย่างชัดเจน
- วันนี้เป็นสุดสัปดาห์ตลาดหุ้นและ bond สหรัฐปิด ผลกระทบที่จะเห็นจริงคือตอนตลาดเปิด Asian session วันจันทร์ ซึ่งมักมีสภาพคล่องต่ำช่วงเปิดตลาด โอกาสที่จะเห็น spike สั้นๆ แล้วราคากลับมาที่เดิมมีสูง และถ้า sentiment จาก Iran deal ยังบวกอยู่ข้ามสุดสัปดาห์ ตลาดเปิดวันจันทร์จะโฟกัสที่ดีลมากกว่าเหตุยิงอย่างแน่นอน
ผมมองว่าเหตุการณ์นี้จะถูกตลาดผ่านไปเร็วมาก เพราะบริบทรอบข้างในขณะนี้ใหญ่กว่ามาก ตัวแปรที่จะกำหนดทิศตลาดสัปดาห์หน้าคือ Hormuz จะเปิดตาม Iran deal หรือไม่ ถ้าเปิด น้ำมันลง เงินเฟ้อคลาย Fed ไม่ขึ้นดอกเบี้ย ทองและหุ้นได้แรงหนุนพร้อมกัน นั่นคือภาพที่ตลาดกำลังรอดูอยู่
น้ำมันร่วงต่อ ทดสอบจุดต่ำสุดระยะสั้น 🚩 Piper Sandler มองโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมา
🚩 ราคาทองคำร่วง 1%
โกโก้พุ่งขึ้น 8% ท่ามกลางความเสี่ยงจากเอลนีโญ 📈 มีโอกาสเกิดชอร์ตสกวีซหรือไม่?
XTB แจกโบนัสต้อนรับเทรดเดอร์ไทย