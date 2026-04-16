BREAKING: สต็อกในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุด

- ลดลงครั้งแรกในรอบ 8 สัปดาห์: สต็อกน้ำมันดิบลดลง 913,000 บาร์เรล
- ส่งออกทำสถิติสูงสุด: การส่งออกน้ำมันของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- การระบาย SPR: มีการปล่อยน้ำมัน 4.1 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย
- ลดลงครั้งแรกในรอบ 8 สัปดาห์: สต็อกน้ำมันดิบลดลง 913,000 บาร์เรล
- ส่งออกทำสถิติสูงสุด: การส่งออกน้ำมันของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- การระบาย SPR: มีการปล่อยน้ำมัน 4.1 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย
หลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์โดยไม่มีการหยุดยั้ง สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในที่สุดก็ปรับตัวลดลง แม้จะมีการปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ (SPR) เพิ่มขึ้นก็ตาม แม้ว่าตลาดการเงินยังคงจับตารายงานจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิด และคาดหวังต่อความเป็นไปได้ของสันติภาพอย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลล่าสุดสะท้อนมุมมองเชิงบวกบางส่วน โดยชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่แข็งแกร่ง และบทบาทของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญ แม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังตึงเครียด แต่นักลงทุนยังคงมองหาสัญญาณการคลี่คลายความขัดแย้ง ซึ่งอาจช่วยฟื้นเสถียรภาพในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ข้อมูลสำคัญจากรายงาน EIA
- สต็อกน้ำมันดิบ: ลดลง 0.9 ล้านบาร์เรล เหลือ 463.8 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
- คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR): ลดลง 4.1 ล้านบาร์เรล เหลือ 409.2 ล้านบาร์เรล จากการปล่อยฉุกเฉินของกระทรวงพลังงาน
- การส่งออกน้ำมันสหรัฐ: เพิ่มขึ้นอย่างมาก +1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แตะระดับ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- สต็อกน้ำมันเบนซิน: ลดลงแรง 6.3 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.7 ล้านบาร์เรล ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบหลายเดือน
- สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates): ลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังประมาณ 6% สำหรับช่วงเวลานี้ของปี
- การผลิตในประเทศ: ยังคงทรงตัวที่ระดับ 13.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
หลังจากหลายสัปดาห์ที่สต็อกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในที่สุดก็เริ่มเห็นการปรับตัวลดลงของสต็อกเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ (SPR) เข้ามาเพิ่มเติมก็ตาม
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ขณะนี้เรากำลังเห็นการลดลงอย่างรุนแรงของปริมาณน้ำมันในคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ซึ่งสถานการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2022
ที่มา: Bloomberg Finance LP
บทวิเคราะห์
รายงาน EIA ล่าสุดให้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของภาคพลังงานสหรัฐ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการลดลงของสต็อกเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการอัดฉีดน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ในปริมาณมหาศาลก็ตาม
การปล่อยน้ำมันมากกว่า 4 ล้านบาร์เรลจากคลังรัฐ เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้การส่งออกน้ำมันโลกบางส่วนหยุดชะงัก การที่สต็อกยังคงลดลงแม้มีการเพิ่มอุปทานในระดับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่แข็งแกร่งอย่างมาก
แรงขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการขยายตัวของการส่งออกน้ำมันสหรัฐ โดยตัวเลขที่ระดับ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังมีบทบาทมากขึ้นในฐานะ “ผู้ค้ำประกันความมั่นคงทางพลังงาน” ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน การนำเข้าที่ลดลงราว 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ยิ่งทำให้สมดุลพลังงานในประเทศตึงตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงบวกของข้อมูลยังถูกลดทอนด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดกำลัง “เล่นบนสมมติฐานของสันติภาพ” อย่างชัดเจน ทุกบาร์เรลที่ถูกดึงออกจากคลังสำรองของสหรัฐมีมูลค่าสูงมากในภาวะที่การส่งออกผ่านฮอร์มุซยังถูกจำกัด
อุปสงค์น้ำมันเบนซินในสหรัฐที่แข็งแกร่ง (เพิ่มขึ้นถึง 9.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน) สะท้อนว่าเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเติบโตในระดับสูง ซึ่งเมื่อรวมกับสต็อกเชื้อเพลิงที่ลดลง อาจเป็นแรงสนับสนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยคาดหวังว่า…
สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดกำลังลดลงอย่างชัดเจน โดยเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย 5 ปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมัน Brent แบบสปอตกับสัญญาเดือนมิถุนายนอยู่ที่เกือบ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
The difference between the spot price for Brent and the June contract is nearly 30 dollars per barrel. Source: Bloomberg Finance LP, XTB.
