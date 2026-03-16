08:32 · 16 มีนาคม 2026

BREAKING: ตลาดแรงงานแคนาดายังคงอ่อนแอลงต่อเนื่อง 📉

13.03.2026 – ข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดา (กุมภาพันธ์):

  • Employment Change: -83,9K (คาดการณ์: 10,3K; ก่อนหน้า: -24,8K)

  • Part-time Employment: 24,5K (ก่อนหน้า: -69,7K)

  • Participation Rate: 64,9% (ก่อนหน้า: 65%)

  • Unemployment Rate: 6,7% (คาดการณ์: 6,6%; ก่อนหน้า: 6,5%)

ตลาดแรงงานของแคนาดาแสดงสัญญาณ อ่อนแอลงอย่างชัดเจน แม้ว่าที่ผ่านมาแนวโน้มจะผันผวนและไม่สม่ำเสมอ แต่สถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนกำลัง แย่ลงต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่าง ตำแหน่งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ สะท้อนให้เห็นถึง ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของตลาดแรงงาน

ขณะเดียวกัน อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานลดลง พร้อมกับ อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ยิ่งตอกย้ำภาพรวมเศรษฐกิจของแคนาดาที่ดูค่อนข้างน่ากังวล

ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอมากนี้ทำให้ USD แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ CAD แม้ว่าก่อนหน้านี้ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ เองก็ออกมาอ่อนแอก็ตาม

USDCAD (M5)

 

Source: xStation5

 

