22:22 · 31 มีนาคม 2026

BREAKING: ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัว ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาดีกว่าคาด

US JOLTS Job Openings เดือนก.พ.: 6.882 ล้าน (คาดการณ์ 6.890 ล้าน; ครั้งก่อน 6.946 ล้าน)

  • อัตราตำแหน่งงานว่าง (Job Openings Rate): 4.2% (ครั้งก่อน 4.2%; ปรับครั้งก่อน 4.4%)
  • จำนวนผู้ลาออก (Quits Level): 2.974 ล้าน (ครั้งก่อน 3.137 ล้าน; ปรับครั้งก่อน 3.131 ล้าน)
  • อัตราการลาออก (Quits Rate): 1.9% (ครั้งก่อน 2.0%)
  • จำนวนการเลิกจ้าง (Layoffs Level): 1.721 ล้าน (ครั้งก่อน 1.631 ล้าน; ปรับครั้งก่อน 1.660 ล้าน)
  • อัตราการเลิกจ้าง (Layoffs Rate): 1.1% (ครั้งก่อน 1.0%)

US CB Consumer Confidence เดือนมี.ค.: 91.8 (คาดการณ์ 87.9; ครั้งก่อน 91.2)

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯในวันอังคารส่งสัญญาณ “ผสม” ระหว่างตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยตัวเลข JOLTS Job Openings เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 6.882 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 6.890 ล้าน และลดลงอย่างชัดเจนจากตัวเลขปรับปรุงของเดือนมกราคมที่ 7.24 ล้าน ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณการชะลอตัวของอุปสงค์แรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในทางกลับกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือนมีนาคมออกมาดีกว่าคาด โดยอยู่ที่ 91.8 เทียบกับคาดการณ์ 87.9 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 91.0

ข้อมูล JOLTS ตอกย้ำแนวโน้ม “การปรับสมดุล” ของตลาดแรงงานหลังช่วงที่เคยร้อนแรงหลังโควิด แม้ว่าระดับตำแหน่งงานว่างยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบเชิงประวัติศาสตร์

ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาพลังงานและความเสี่ยงของตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ

31 มีนาคม 2026, 22:30

หลังสงครามอิหร่าน: ตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์
31 มีนาคม 2026, 22:25

BREAKING: IRGC ขู่โจมตี Microsoft, Apple และ Alphabet
31 มีนาคม 2026, 22:05

📊มุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในยุโรป แม้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์
31 มีนาคม 2026, 22:02

US100 พุ่งขึ้น 1% ท่ามกลางความหวังการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง (31.03.2026)
รายงานเศรษฐกิจ
