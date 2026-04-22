BREAKING: ยอดขายของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้!

ผลลัพธ์ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
- ยอดค้าปลีก (m/m): 1,7% (คาดการณ์: 1,4%, ก่อนหน้า: 0,6%)
- ยอดขายไม่รวมรถยนต์ (m/m): 1,9% (คาดการณ์: 1,3%, ก่อนหน้า: 0,5%)
- ยอดขายไม่รวมรถยนต์และเชื้อเพลิง (m/m): 0,6% (ก่อนหน้า: 0,4%)
ทำไมตัวเลขนี้จึงสำคัญ?
ยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลนี้ โดยเฉพาะเมื่อไม่รวมหมวดรถยนต์และพลังงาน ช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของอุปสงค์ และจังหวะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภค แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ในมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัวเลขนี้มีผลต่อการประเมินแรงกดดันด้านอุปสงค์ และความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่ในตลาดการเงิน ข้อมูลนี้ส่งผลต่อการกำหนดราคาของดอลลาร์ พันธบัตร และตลาดหุ้น รวมถึงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ข้อมูลล่าสุด
ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตัวเลขรวมเพิ่มขึ้น 1.7% MoM สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.7% ขณะที่ยอดขายไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 1.9% ส่วนยอดขายพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์และพลังงาน) ทรงตัวที่ 0.6%
แม้ปัจจัยภายนอกจะไม่เอื้ออำนวยมากนัก รวมถึงความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย แต่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยรวมแล้ว ข้อมูลนี้ยืนยันถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ และมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดความคาดหวังของตลาดและแนวโน้มนโยบายการเงินในระยะต่อไป
Source: xStation5
