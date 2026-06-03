ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PMI และตลาดแรงงานสหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจหลัก 🔎

ตลาดโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในสภาวะ “risk appetite” ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนี S&P 500 และ MSCI ACWI ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ รวมถึงการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศโดยรวมยังคงเปราะบางจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงหนุนราคาน้ำมันและเพิ่มความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ในฝั่งเอเชีย ตลาดให้ความสนใจกับ GDP ออสเตรเลียที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด, PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง และ PMI ภาคบริการของญี่ปุ่นที่ทรงตัวใกล้ระดับ 50 จุด
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ข้อมูลภาคบริการของยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงพัฒนาการในตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยตัวเลขสำคัญที่มีผลต่อค่าเงินดอลลาร์ ตลาดพันธบัตร และดัชนีหุ้น ได้แก่ รายงานการจ้างงาน ADP, ดัชนี ISM Services PMI, ข้อมูลคำสั่งซื้อโรงงาน และรายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
เหตุการณ์สำคัญของวันนี้
- 09:55 — เยอรมนี: Services PMI คาดการณ์ 47.8
- 10:00 — ยูโรโซน: Services PMI คาดการณ์ 46.4
- 11:00 — ยูโรโซน: PPI เงินเฟ้อรายปี คาดการณ์ 4.8%
- 14:15 — สหรัฐฯ: ADP Employment Report คาดการณ์ 116K
- 15:45 — สหรัฐฯ: S&P Global Services PMI คาดการณ์ 50.9
- 16:00 — สหรัฐฯ: ISM Services PMI คาดการณ์ 53.7 และ Factory Orders คาดการณ์ 4.6% m/m
- 16:30 — สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบ EIA รายสัปดาห์
- 20:00 — สหรัฐฯ: Fed Beige Book
สรุปข่าวเช้า 3 มิ.ย.
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