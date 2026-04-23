BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด สร้างความประหลาดใจให้ตลาด แม้สต็อกผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับลดลงในเชิงบวก

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ได้เผยแพร่รายงานสถานะปิโตรเลียมประจำสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนภาพรวมที่ผสมผสาน แต่โดยรวมแล้วถือเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาน้ำมันดิบ โดยสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 1,925K บาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1,200K บาร์เรลอย่างชัดเจน ตัวเลขนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลของ API เมื่อวานนี้ ที่ชี้ว่าสต็อกลดลงถึง 4.4 ล้านบาร์เรล
ข้อมูลสำคัญ:
- น้ำมันดิบ: +1,925K บาร์เรล (คาดการณ์: -1,200K)
- น้ำมันเบนซิน: -4,570K บาร์เรล (คาดการณ์: -1,494K)
- น้ำมันกลั่น (Distillates): -3,427K บาร์เรล (คาดการณ์: -2,458K)
แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบจะสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด แต่ระดับสต็อกโดยรวมยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปีเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ควรสังเกตว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) ยังคงปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราการปล่อยน้ำมันในปัจจุบันชะลอลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการแทรกแซงเชิงรุกในปี 2022
แรงกดดันจากตัวเลขน้ำมันดิบถูกชดเชยบางส่วนด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่น (ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาด) สะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ภายในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้เผชิญกับราคาที่สูงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
หลังการประกาศข้อมูล ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย โดยราคายังคงใกล้ระดับสูงสุดของวัน และอยู่ต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย แนวต้านสำคัญของราคาอยู่บริเวณ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 38.2%
นอกเหนือจากข้อมูลสต็อกแล้ว ตลาดยังตอบสนองต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยประธานาธิบดี Donald Trump ได้ส่งสัญญาณว่าการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านอาจกลับมาเริ่มต้นได้เร็วที่สุดในวันศุกร์นี้ ความคาดหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตดังกล่าว ทำให้นักลงทุนเริ่มลด “ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์” ลง แม้ว่าการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่
ในขณะนี้ ตลาดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างอุปสงค์เชื้อเพลิงภายในประเทศที่แข็งแกร่ง กับความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 23 เม.ย.
➡️ EURUSD ภายใต้แรงกดดัน Stagflation และภูมิรัฐศาสตร์
Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 4% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026
ปูพื้นฐานจาก 0 เทรดทองให้เป็น