BREAKING: ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน

  • ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักจาก 2.5% เหลือ 2.25%
  • การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

เวลา 14:45 BST, แคนาดา – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoC ประจำเดือนตุลาคม

  • อัตราจริง: 2.25%

  • คาดการณ์: 2.25%

  • ก่อนหน้า: 2.50%

ค่าเงิน USDCAD ขยายการปรับตัวลดลงในวันนี้ประมาณ 0.2% เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นที่คาดการณ์ไว้แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก ความอ่อนแอของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ที่ออกมา BoC สื่อว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับนี้สักระยะเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

ผู้ว่าการ BoC, Tiff Macklem ชี้ว่าความเสี่ยงจาก ภาษีศุลกากร ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏในเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะผ่านการลงทุนภาคธุรกิจที่ล่าช้าและการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อความต้องการแรงงาน โดยคาดว่าความอ่อนแรงของตลาดแรงงานจะยังคงอยู่จนถึงปี 2027

คำพูดของ Macklem ยังสะท้อนว่า BoC มีความสามารถจำกัดในการตอบสนองต่อแรงกระแทกจากภาษีศุลกากร และไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจกลับไปสู่เส้นทางก่อนการเก็บภาษีได้ ซึ่งเห็นได้จากการปรับลดประมาณการ GDP (1.2% ใน 2025, 1.1% ใน 2026) และ เงินเฟ้อ (2% ใน 2025, 2.1% ใน 2026) ของธนาคารกลาง

 

 

Source: xStation5

