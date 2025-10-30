US100 ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed

- ตลาดกำลัง ประเมินความน่าจะเป็น 96% ของการ ลดดอกเบี้ย 25 bps ทำให้ช่วงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.75–4.00%
- คาดว่า Fed จะ ยุติโครงการ QT ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากลดขนาดงบดุลมากกว่า 2 ปี
- ประธาน Powell น่าจะเน้นเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ขาดหายไปจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ
- ตลาด Swap ประเมินความน่าจะเป็น เกือบ 87% ของการลดดอกเบี้ยอีก 25 bps ในเดือนธันวาคม
การตัดสินใจของ Fed วันนี้คาดว่าจะเป็นเพียง พิธีทางการ เนื่องจากตลาดได้ประเมินราคาไว้แล้วว่า Fed จะ ลดดอกเบี้ย 25 bps แต่คำถามสำคัญคือขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไร
-
ข้อมูล CPI กันยายน ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ยังสูงกว่าเป้าหมายของ Fed
-
เนื่องจาก การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจยืดเยื้อถึงพฤศจิกายน Fed จะไม่ได้รับข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานของเดือนตุลาคม ทำให้ความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่การปิดทำการนี้กระทบต่อผู้ใช้แรงงานและกิจกรรมเศรษฐกิจ ซึ่งอาจผลักดันให้ Fed ลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
การลดดอกเบี้ย — ต่อไปจะเป็นอย่างไร?
-
Fed ชี้ชัดว่าการลดดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก CPI กันยายนที่อ่อนตัว
-
ความเป็นไปได้ของการลด 50 bps ตอนนี้แทบไม่มีเหลือ เพียง 3%
-
ความน่าจะเป็นของการลด 25 bps ในเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 90%
-
อย่างไรก็ตาม หาก Powell ไม่แสดงน้ำเสียงเหยี่ยว ระหว่างการแถลง อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและเกิดการปรับฐานใน Wall Street
การสิ้นสุด QT (ลดขนาดงบดุล)?
-
ขณะนี้ Balance Sheet ของ Fed ลดลงช้าเพียง 5 พันล้านดอลลาร์
-
Powell ชี้ให้เห็นว่าการสิ้นสุด QT ใกล้เข้ามาแล้ว
-
ดัชนีหลายตัวบ่งชี้ว่า สภาพคล่องในระบบเปลี่ยนจาก “มากพอ” เป็น “เพียงพอ”
-
Reverse repo facility ลดเหลือเพียงไม่กี่พันล้านดอลลาร์ หมายถึง สภาพคล่องส่วนเกินแทบเป็นศูนย์
แม้ว่าตลาดคาดว่า QT จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ Powell จะประกาศยุติเร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็น แรงหนุนเชิงบวกครั้งใหญ่ต่อหุ้นสหรัฐฯ
The reverse repo operations, which drain liquidity, have been minimal over the past three months, confirming tight financial conditions.
Balance Sheet ของ Fed ลดลงแล้วหนึ่งในสาม และ สภาพคล่องสำรองในระบบลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณให้ ยุติ QT ตลาดน่าจะมองในเชิงบวก หากเศรษฐกิจแย่ลง Fed อาจ กลับมาซื้อสินทรัพย์ (QE) อย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยจริงเพิ่มเติม
แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance L.P., XTB
US100 (Nasdaq)
-
ปรับขึ้น 0.34% ก่อนการตัดสินใจของ Fed แม้ช่วงเปิดตลาดเคยขึ้นกว่า 0.60%
-
ดัชนียังคง ทำจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกัน 3 วัน และขึ้น 2% สำหรับสัปดาห์นี้
ตลาดกำลังจับตา 3 ธีมสำคัญ
-
การตัดสินใจของ Fed วันนี้
-
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง
-
การประชุมระหว่าง ประธานาธิบดี Trump กับ ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping
