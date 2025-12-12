BREAKING: เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน 🗽 ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้น

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน เหลือ 3.75% ตามความคาดหมายของวอลล์สตรีท
ผลโหวตสนับสนุนมาตรการนี้ 9 ต่อ 3 โดย Miran เสนอปรับลด 0.5% ขณะที่ Goolsbee และ Schmid ต้องการคงอัตราเดิม
ในการตอบสนองเบื้องต้น ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้น
Median Projection ของเฟด ยังคงชี้ไปที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในปี 2026 โดยเจ้าหน้าที่ 7 คนคาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่วน 4 คนชี้ถึงการลดสองครั้งครึ่งจุดในปี 2026
เจ้าหน้าที่เฟดประเมิน เงินเฟ้อ PCE สิ้นปี 2026 ที่ 2.4% (เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้า) และ Core PCE ที่ 2.5% (เทียบกับ 2.6%)
การคาดการณ์สะท้อนความเห็นแตกต่างอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 และปีถัดไป
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
-
การว่างงาน (Median): 4.5% ในปี 2025, 4.4% ในปี 2026
-
อัตราดอกเบี้ยสิ้นปี 2026: 3.4%, สิ้นปี 2027: 3.1%
-
การเติบโต GDP: 1.7% ใน 2025, 2.3% ใน 2026
มาตรการและการซื้อสินทรัพย์
-
เฟดจะซื้อ Treasury Bills มูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ ใน 30 วันข้างหน้า
-
การซื้อเพื่อบริหารสำรองในอนาคตจะลดความเข้มข้นลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
การซื้อ T-bill เบื้องต้นจะสูงใน “ไม่กี่เดือน” และเฟดจะยกเลิกข้อจำกัดการดำเนินงานของ Standing Overnight Repo
อัตราดอกเบี้ย Median ของเฟด (ปีถัดไป 3 ปี)
-
ปัจจุบัน: 3.625%
-
ปีหน้า: 3.375%
-
2 ปีข้างหน้า: 3.125%
-
3 ปีข้างหน้า: 3.125%
-
ระยะยาว: 3%
ข้อสังเกตจากเฟด
-
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยังสูง
-
ติดตามความเสี่ยงทั้งสองด้านของภารกิจ
-
ความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น
-
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราปานกลาง การสร้างงานชะลอตัว การว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
-
เงินเฟ้อยังคงสูงและเพิ่มขึ้นจากต้นปี
Source: xStation5
Source: Federal Reserve
BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉
สรุปข่าวเช้า
BREAKING: US wholesale sales lower than expected
BREAKING: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯสูงกว่าที่คาดการณ์ 🗽