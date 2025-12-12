BREAKING: ธนาคารกลางสวิสคงอัตราดอกเบี้ย! ↔️

09:30 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB)
SNB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% ตามความคาดหมายของตลาด
ธนาคารระบุว่า พร้อมเข้าตลาดเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมาย
เงินเฟ้อคาดว่าจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปีต่อ ๆ ไป จนถึง 0.6% ในปี 2027
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) คาดว่าจะ คงตัวประมาณ 1%
ปฏิกิริยาตลาดอยู่ในระดับอ่อนตัว เนื่องจากผลการตัดสินใจเป็นไปตามคาด
อย่างไรก็ตาม การยอมรับความจำเป็น อาจเข้ามาปกป้องค่าเงิน (CHF) ทำให้ CHF เผชิญแรงกดดันเล็กน้อย
USDCHF (M1)
Source: xStation5
BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉
NATGAS ร่วงกว่า 7% 🚨