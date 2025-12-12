อ่านเพิ่มเติม
15:23 · 12 ธันวาคม 2025

BREAKING: ธนาคารกลางสวิสคงอัตราดอกเบี้ย! ↔️

09:30 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB)

  • SNB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% ตามความคาดหมายของตลาด

  • ธนาคารระบุว่า พร้อมเข้าตลาดเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมาย

  • เงินเฟ้อคาดว่าจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปีต่อ ๆ ไป จนถึง 0.6% ในปี 2027

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) คาดว่าจะ คงตัวประมาณ 1%

  • ปฏิกิริยาตลาดอยู่ในระดับอ่อนตัว เนื่องจากผลการตัดสินใจเป็นไปตามคาด

  • อย่างไรก็ตาม การยอมรับความจำเป็น อาจเข้ามาปกป้องค่าเงิน (CHF) ทำให้ CHF เผชิญแรงกดดันเล็กน้อย

12 ธันวาคม 2025, 16:43

