BREAKING: Bank of Canada คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 🇨🇦 📌 USD/CAD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 📈

Bank of Canada ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับเดิมนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจ “มองข้าม” ผลกระทบเงินเฟ้อระยะสั้นจากสงครามในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม นโยบายยังคงมีความยืดหยุ่นสูง และพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยหากราคาพลังงานทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมประมาณการเศรษฐกิจ
แนวโน้มเงินเฟ้อ:
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนมีนาคมปรับขึ้นเป็น 2.4% จาก 1.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง คาดว่าเงินเฟ้อจะพีคที่ประมาณ 3% ในเดือนเมษายน ก่อนจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ในช่วงต้นปี 2027
การเติบโตทางเศรษฐกิจ:
GDP ของแคนาดาคาดว่าจะเติบโตที่ 1.2% ในปี 2026 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.7% ในปี 2028 จากการฟื้นตัวของการค้าและการลงทุน แม้การบริโภคและการใช้จ่ายภาครัฐยังช่วยพยุงเศรษฐกิจ แต่แรงกดดันจากภาษีสหรัฐและความไม่แน่นอนทางการค้า โดยเฉพาะการทบทวนข้อตกลง CUSMA ยังคงกดดันภาคส่งออก
ในขณะเดียวกัน สถานะการเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิของแคนาดายังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง
ตลาดแรงงานและความเสี่ยง
ตลาดแรงงานยังคงอ่อนตัว โดยอัตราว่างงานอยู่ในช่วง 6.5%–7%
ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่
- มาตรการกีดกันทางการค้าใหม่จากสหรัฐ ซึ่งอาจกดดันให้ต้องลดดอกเบี้ย
- ราคาพลังงานที่ยังสูงต่อเนื่อง ซึ่งอาจบีบให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเริ่มเห็นสัญญาณบวกด้านผลิตภาพจากการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในภาคธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยหนุนศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว
