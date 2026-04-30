BREAKING: Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

ในเดือนเมษายน Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยผลการลงมติแบ่งออกเป็น 1-8-0 (1 เสียงเห็นควรขึ้นดอกเบี้ย, 8 เสียงคงดอกเบี้ย, และ 0 เสียงต้องการลดดอกเบี้ย) ซึ่งต่างจากความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะออกมาเป็นเอกฉันท์ 0-9-0
การมี 1 เสียงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อ
ธนาคารกลางอังกฤษระบุว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับ “เหมาะสม” และย้ำว่าพร้อมจะดำเนินการเพิ่มเติมหากจำเป็น พร้อมทั้งเตือนว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิด “second-round effects” ของเงินเฟ้อ
สรุปประเด็นสำคัญ
สมาชิกหลายคนในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ส่งสัญญาณว่าอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต หากแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานยังคงอยู่ ได้แก่:
- รองผู้ว่าการ Dave Ramsden
- รองผู้ว่าการ Clare Lombardelli
- สมาชิกภายนอก Megan Greene
- สมาชิกภายนอก Catherine Mann
ทั้งหมดสะท้อนแนวโน้ม “tightening bias” หากราคาพลังงานยังสูงต่อเนื่อง
การเปลี่ยนกรอบคาดการณ์ของ BoE
ธนาคารกลางอังกฤษได้ยกเลิก “การคาดการณ์เงินเฟ้อหลัก (central projection)” และแทนที่ด้วย 3 ฉากทัศน์ตามทิศทางราคาพลังงาน โดยทุกกรณีบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- กรณีเลวร้ายที่สุด: น้ำมันอยู่ราว 130 ดอลลาร์/บาร์เรล → อัตราดอกเบี้ยอาจต้องเพิ่ม 66–151 bps
ฉากทัศน์หลัก
Scenario A
- ราคาพลังงานเป็นไปตามตลาดฟิวเจอร์ส
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงมากกว่าความสัมพันธ์ปกติ
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อรอบสองถูกจำกัด
Scenario B
- ราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง
- การออมเป็นไปตามรูปแบบประวัติศาสตร์
- เงินเฟ้อรอบสองอยู่ในระดับปานกลาง
Scenario C
- ราคาพลังงานพุ่งสูงและยืดเยื้อ
- เงินเฟ้อรอบสองรุนแรงที่สุด
- เพิ่มแรงกดดันให้ต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น
ภาพรวม
ข้อมูลจากรายงานนี้สะท้อนว่า Bank of England กำลังเผชิญความท้าทายจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และมีแนวโน้มที่ท่าที “hawkish bias” จะยังคงอยู่ หากราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
Source: xStation5
Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”
BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺