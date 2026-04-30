20:31 · 30 เมษายน 2026

BREAKING: Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

ในเดือนเมษายน Bank of England คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยผลการลงมติแบ่งออกเป็น 1-8-0 (1 เสียงเห็นควรขึ้นดอกเบี้ย, 8 เสียงคงดอกเบี้ย, และ 0 เสียงต้องการลดดอกเบี้ย) ซึ่งต่างจากความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะออกมาเป็นเอกฉันท์ 0-9-0

การมี 1 เสียงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางอังกฤษระบุว่า อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับ “เหมาะสม” และย้ำว่าพร้อมจะดำเนินการเพิ่มเติมหากจำเป็น พร้อมทั้งเตือนว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิด “second-round effects” ของเงินเฟ้อ

สรุปประเด็นสำคัญ

สมาชิกหลายคนในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ส่งสัญญาณว่าอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต หากแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานยังคงอยู่ ได้แก่:

  • รองผู้ว่าการ Dave Ramsden
  • รองผู้ว่าการ Clare Lombardelli
  • สมาชิกภายนอก Megan Greene
  • สมาชิกภายนอก Catherine Mann

ทั้งหมดสะท้อนแนวโน้ม “tightening bias” หากราคาพลังงานยังสูงต่อเนื่อง

การเปลี่ยนกรอบคาดการณ์ของ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษได้ยกเลิก “การคาดการณ์เงินเฟ้อหลัก (central projection)” และแทนที่ด้วย 3 ฉากทัศน์ตามทิศทางราคาพลังงาน โดยทุกกรณีบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • กรณีเลวร้ายที่สุด: น้ำมันอยู่ราว 130 ดอลลาร์/บาร์เรล → อัตราดอกเบี้ยอาจต้องเพิ่ม 66–151 bps

ฉากทัศน์หลัก

Scenario A

  • ราคาพลังงานเป็นไปตามตลาดฟิวเจอร์ส
  • การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงมากกว่าความสัมพันธ์ปกติ
  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อรอบสองถูกจำกัด

Scenario B

  • ราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง
  • การออมเป็นไปตามรูปแบบประวัติศาสตร์
  • เงินเฟ้อรอบสองอยู่ในระดับปานกลาง

Scenario C

  • ราคาพลังงานพุ่งสูงและยืดเยื้อ
  • เงินเฟ้อรอบสองรุนแรงที่สุด
  • เพิ่มแรงกดดันให้ต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น

ภาพรวม

ข้อมูลจากรายงานนี้สะท้อนว่า Bank of England กำลังเผชิญความท้าทายจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และมีแนวโน้มที่ท่าที “hawkish bias” จะยังคงอยู่ หากราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

30 เมษายน 2026, 20:40

Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
30 เมษายน 2026, 20:39

🔵 ECB Conference (LIVE)
30 เมษายน 2026, 20:37

Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”
30 เมษายน 2026, 20:32

BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺
