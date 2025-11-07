BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4%
ผลการลงคะแนน: มี สมาชิก 5 คน โหวตให้คงดอกเบี้ย และ 4 คน สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ตลาดคาดว่าเป็น 6–3
สมาชิกที่โหวตรองรับการลดดอกเบี้ย ได้แก่ Breeden, Ramsden, Dhingra และ Taylor
ผลการลงคะแนนครั้งก่อนอยู่ที่ 7–2
หลังการประกาศ คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงและหลุด EMA50 ในกรอบเวลา รายชั่วโมง
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉