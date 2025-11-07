อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 7 พฤศจิกายน 2025

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-

ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4%

ผลการลงคะแนน: มี สมาชิก 5 คน โหวตให้คงดอกเบี้ย และ 4 คน สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ตลาดคาดว่าเป็น 6–3
สมาชิกที่โหวตรองรับการลดดอกเบี้ย ได้แก่ Breeden, Ramsden, Dhingra และ Taylor
ผลการลงคะแนนครั้งก่อนอยู่ที่ 7–2

หลังการประกาศ คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงและหลุด EMA50 ในกรอบเวลา รายชั่วโมง

 

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก