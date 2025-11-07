อ่านเพิ่มเติม
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

บิตคอยน์ปรับตัวลดลงแตะต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ชั่วคราวเมื่อวานนี้ ก่อนดึงกลับจากราว 104,000 ดอลลาร์ลงมาใกล้ 101,000 ดอลลาร์ในวันนี้ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ความกังวลเรื่องระดับ 92,000 ดอลลาร์ (CME gap ที่ยังไม่ได้เติมเต็ม) กลับมาอีกครั้ง ก่อนที่ตลาดจะพยายามฟื้นตัวอีกครั้ง

  • นอกเหนือจากบิตคอยน์แล้ว Ripple, Cardano และ Ethereum ก็ยังปรับตัวอ่อนแรง แต่ BTC ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดคริปโตโดยรวม
  • CME gap หมายถึงช่องว่างของราคาบนฟิวเจอร์สบิตคอยน์ที่ซื้อขายใน Chicago Mercantile Exchange (CME) ช่วงสุดสัปดาห์ที่ตลาดปิด เทรดเดอร์มักคาดว่าราคาจะ “เติมเต็ม” ช่องว่างนี้เมื่อเปิดตลาดใหม่
  • ระดับ 92,000 ดอลลาร์เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ — ในเดือนเมษายน 2025 การรุกตลาดครั้งใหญ่ของบิตคอยน์เริ่มต้นจากบริเวณนี้ ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงกลุ่มสภาพคล่องหนาแน่นใกล้ 108,600 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นแนวต้านหากตลาดเด้งขึ้น
  • ตามรายงานของ K33 Research ราคาซื้อเฉลี่ยของ BTC ใน ETF ของสหรัฐฯ อยู่ราว 90,000 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของช่วงแนวรับ 90,000–92,000 ดอลลาร์ในช่วงปรับตัวลดของตลาดคริปโต
  • ทฤษฎีรอบสี่ปีของบิตคอยน์ระบุว่าจุดสูงสุดรอบล่าสุดอยู่ใกล้ 124,000 ดอลลาร์ แต่กรอบนี้อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและสถาบันมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดพฤติกรรมตลาด มากกว่าการไหลเข้าของนักลงทุนรายย่อย
  • นอกจากนี้ แต่ละเหตุการณ์ halving ใหม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออุปทาน BTC รวมลดลง เนื่องจากมี BTC หมุนเวียนแล้วประมาณ 91%
  • BlackRock วางแผนเปิดตัว Bitcoin ETF (IBIT) ในตลาดออสเตรเลียเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากกองทุนสหรัฐฯ ของบริษัทมีเงินไหลเข้ามากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
  • Bloomberg Intelligence ระบุว่าการซื้อ ETF อย่างต่อเนื่องอาจช่วยบรรเทาการปรับตัวลดในระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งเป็นลักษณะปกติของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

Bitcoin (H1, D1 chart)


Source: xStation5

Source: xStation5

การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของ Ethereum สะท้อนการปรับตัวลดลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 เช่นเดียวกัน โดยราคาลดลงจากเกือบ 2,900 ดอลลาร์ไปต่ำกว่า 2,100 ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวไปยังระดับราว 4,900 ดอลลาร์ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะลึกกว่าและยาวนานกว่าครั้งก่อน

Source: xStation5

