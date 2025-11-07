อ่านเพิ่มเติม
09:17 · 7 พฤศจิกายน 2025

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน

COFFEE
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคากาแฟอาราบิก้าปรับตัวลดลงวันนี้ หลังจากยังคงมีความผันผวนสูงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากอุปทานโลกที่ตึงตัว — คลังสินค้ากาแฟยังคงลดลง ขณะที่ปริมาณฝนในภูมิภาคปลูกอาราบิก้าหลักของบราซิล (มินัสเชไรส์) ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

  • ความเสี่ยงเพิ่มเติมจากพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่ปลูกโรบัสต้าของเวียดนามสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งช่วยหนุนราคากาแฟอาราบิก้าโดยอ้อม
  • จำนวนสต็อกกาแฟอาราบิก้าที่ได้รับการรับรองจาก ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน อยู่ที่ประมาณ 430,000 ถุง (ถุงละ 60 กก.) ซึ่งใกล้เคียงกับระดับปลายปี 2023
  • อย่างไรก็ตาม อาจมีความคลายกังวลบางประการ; ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้ค้าทั่วโลกกำลังขนส่งกาแฟอาราบิก้าจากบราซิลประมาณ 150,000 ถุงไปยังโกดัง ICE ในยุโรป ซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูสต็อกและบรรเทาราคาที่ใกล้ระดับสูงสุดได้

COFFEE (D1 interval)

 

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉
7 พฤศจิกายน 2025, 09:11

BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก