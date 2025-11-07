สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน

ราคากาแฟอาราบิก้าปรับตัวลดลงวันนี้ หลังจากยังคงมีความผันผวนสูงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากอุปทานโลกที่ตึงตัว — คลังสินค้ากาแฟยังคงลดลง ขณะที่ปริมาณฝนในภูมิภาคปลูกอาราบิก้าหลักของบราซิล (มินัสเชไรส์) ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- ความเสี่ยงเพิ่มเติมจากพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่ปลูกโรบัสต้าของเวียดนามสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งช่วยหนุนราคากาแฟอาราบิก้าโดยอ้อม
- จำนวนสต็อกกาแฟอาราบิก้าที่ได้รับการรับรองจาก ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน อยู่ที่ประมาณ 430,000 ถุง (ถุงละ 60 กก.) ซึ่งใกล้เคียงกับระดับปลายปี 2023
- อย่างไรก็ตาม อาจมีความคลายกังวลบางประการ; ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้ค้าทั่วโลกกำลังขนส่งกาแฟอาราบิก้าจากบราซิลประมาณ 150,000 ถุงไปยังโกดัง ICE ในยุโรป ซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูสต็อกและบรรเทาราคาที่ใกล้ระดับสูงสุดได้
COFFEE (D1 interval)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉
BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น