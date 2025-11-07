อ่านเพิ่มเติม
09:20 · 7 พฤศจิกายน 2025

Cocoa ร่วง 3%

COCOA
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาฟิวเจอร์สคาเคาในตลาด ICE (COCOA) ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 6,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน วันนี้ลดลงเกือบ 3% หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับสูงสุดราว 6,600 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตที่แข็งแกร่งในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้น

เกษตรกรในไอวอรีโคสต์รายงานว่าต้นคาเคาอยู่ในสภาพดีเยี่ยม สภาพอากาศแห้งเอื้อต่อกระบวนการทำให้แห้ง ส่วนเกษตรกรในกานาระบุว่าฝักคาเคากำลังเจริญเติบโตดีภายใต้สภาพอากาศเอื้ออำนวย
ตามรายงานของบริษัทช็อกโกแลต Mondelez จำนวนฝักคาเคาในแอฟริกาตะวันตกปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีถึง 7% และสูงกว่าปีที่แล้วอย่างมาก
ฤดูเก็บเกี่ยวหลักในไอวอรีโคสต์เพิ่งเริ่มต้น และผู้ผลิตท้องถิ่นยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิต ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงกดดันราคาต่อไป
บริษัทช็อกโกแลตใหญ่ที่สุดของโลก Barry Callebaut ระบุในผลประกอบการล่าสุดว่าคาดการณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์คาเคาลดลงในหลักเดียวกลางของร้อยละในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากราคาวัตถุดิบยังคงสูง
นอกจากนี้ การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (US government shutdown) ทำให้การเผยแพร่รายงาน CFTC Commitment of Traders ล่าช้า ซึ่งตามปกติจะช่วยให้เห็นภาพการถือครองของผู้เก็งกำไรรายใหญ่ (Managed Money) และผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (ผู้ผลิตและผู้ขาย) มากขึ้น

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

