BREAKING: ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 🔎 ค่าเงิน CAD แทบไม่ตอบสนอง

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC): 2.25% (คาดการณ์ 2.25%, เดิม 2.25%)
ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม โดยระบุว่าการรักษาต้นทุนการกู้ยืมในระดับปัจจุบันยังเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสียหายจากสงครามการค้า
เศรษฐกิจแคนาดาดูมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้า แต่ยังคงมี “ภาวะอุปสงค์ต่ำกว่าศักยภาพ (economic slack)” ซึ่งช่วยให้เงินเฟ้ออยู่ใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคาร
ธนาคารย้ำว่าระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันถือว่า “เหมาะสม” และ “พร้อมตอบสนองหากแนวโน้มเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง”
ตามมุมมองของ BoC สภาวะในปัจจุบันยังช่วยจำกัดความเสียหายจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
เศรษฐกิจแคนาดามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า แต่ธนาคารกลางยังเห็น “ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ” ซึ่งช่วยตรึงเงินเฟ้อไว้ใกล้ระดับเป้าหมาย
ผู้กำหนดนโยบายประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน “เหมาะสม” หากสมมติฐานคาดการณ์ในเดือนตุลาคมยังคงเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังพร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากแนวโน้มเศรษฐกิจอ่อนแอลง
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง: มีการจ้างงานเพิ่ม 181,000 ตำแหน่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.6% แบบ annualized สูงกว่าที่คาด
ผู้ว่าการ BoC นายแมคลัมระบุว่า ข้อมูล GDP ที่มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 2022–2024 แสดงว่าเศรษฐกิจมีฐานะที่แข็งแรงกว่าที่เชื่อไว้ก่อนที่แคนาดาจะเผชิญกับภาษีนำเข้าชุดใหม่จากสหรัฐฯ
แม้ข้อมูลจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ธนาคารกลางยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจในระยะกลางจะเติบโตในอัตราที่ “ปานกลาง” และเงินเฟ้อควรอยู่ใกล้ระดับเป้าหมายภายในปี 2026
การคาดการณ์ครั้งถัดไปของธนาคารจะรวมงบประมาณแรกของนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ ซึ่งธนาคารประเมินว่าอาจช่วยกระตุ้นทั้งอุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจ
ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากการทบทวนข้อตกลง NAFTA/USMCA ที่กำลังจะมาถึง และการปรับตัวของเศรษฐกิจต่อภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น
ธนาคารยังชี้ว่าความผันผวนมากในข้อมูลการค้าและ GDP ทำให้ยากต่อการประเมินแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของเศรษฐกิจอย่างแม่นยำ
ตลาดแรงงานมีสัญญาณฟื้นตัว: อัตราว่างงานลดลงและการจ้างงานเพิ่มขึ้น แม้ธุรกิจในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อการค้าจะยังคงระมัดระวัง
หลังการประกาศการตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดา คู่เงิน USDCAD ได้ปรับลดช่วงบวกบางส่วนลง
