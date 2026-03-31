BREAKING: เงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนต่ำกว่าคาดการณ์

CPI เบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2.5% เทียบกับคาดการณ์ที่ 2.6% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.9%
CPI พื้นฐาน (Core CPI) ของยูโรโซนอยู่ที่ 2.3% เทียบกับคาดการณ์ที่ 2.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.4%
EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังการประกาศ โดยขยับขึ้นสู่ระดับ 1.146 เนื่องจากตัวเลขยังคงปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จากแรงกดดันของราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น
Source: xStation5
