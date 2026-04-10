อ่านเพิ่มเติม
22:17 · 10 เมษายน 2026

BREAKING: CPI สหรัฐฯ สูงขึ้น แต่ต่ำกว่าคาดการณ์! 🚨

10.04 - ข้อมูล CPI สหรัฐฯ (เดือนมีนาคม):

  • CPI (MoM): 0.9% (คาดการณ์: 1% | ครั้งก่อน: 0.3%)
  • CPI (YoY): 3.3% (คาดการณ์: 3.4% | ครั้งก่อน: 2.4%)
  • Core CPI (MoM): 0.2% (คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: 0.2%)
  • Core CPI (YoY): 2.6% (คาดการณ์: 2.7% | ครั้งก่อน: 2.5%)

ตลาดก่อนหน้านี้คาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นแรงจากความขัดแย้งในอิหร่าน ซึ่งสะท้อนอยู่ในความคาดหวังของตลาด แต่ตัวเลขที่ออกมาพบว่าการเพิ่มขึ้นของราคา “ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย”

นอกจากนี้ Core CPI ยังอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นจำกัด สะท้อนว่าความผันผวนด้านราคาส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในหมวดอาหารและพลังงานเป็นหลัก

ปฏิกิริยาของตลาดโดยรวมยังค่อนข้างนิ่ง ขณะที่การปรับตัวขึ้นของ EUR/USD ยังอยู่ในกรอบจำกัด

EUR/USD (M1)

 

Source: xStation 5

ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก