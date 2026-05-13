BREAKING: CPI สหรัฐฯ ส่งสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่! ดอลลาร์แข็งค่าหลังการประกาศตัวเลข!

เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) – สหรัฐอเมริกา
CPI เงินเฟ้อ (MoM): ตัวเลขจริง 0.6% คาดการณ์ 0.6% (ก่อนหน้า 0.9%)
Core CPI เงินเฟ้อ (MoM): ตัวเลขจริง 0.3% คาดการณ์ 0.4% (ก่อนหน้า 0.2%)
CPI เงินเฟ้อ (YoY): ตัวเลขจริง 3.8% คาดการณ์ 3.7% (ก่อนหน้า 3.3%)
Core CPI เงินเฟ้อ (YoY): ตัวเลขจริง 2.8% คาดการณ์ 2.7% (ก่อนหน้า 2.6%)
ทำไมข้อมูลนี้จึงสำคัญ?
เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการวัดอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการจากมุมมองของผู้บริโภค โดยสะท้อนถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงของครัวเรือน และเป็นตัวอ้างอิงหลักของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น หรือแม้กระทั่งนำไปสู่การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากตัวเลขอ่อนแอกว่าคาด ก็อาจสนับสนุนความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ย และท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นของ Fed
สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือ Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดที่มีความผันผวนสูง เช่น อาหารและพลังงาน ทำให้สะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยาวได้ชัดเจนกว่า และเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด
รายงาน CPI มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงิน โดยเงินเฟ้อที่สูงมักหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้สูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น ตรงกันข้าม หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์ หนุนตลาดหุ้น และเพิ่มความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในอนาคต
ตัวเลขจริงล่าสุด
รายงาน CPI ล่าสุดของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผสมต่อมุมมองตลาด โดยเงินเฟ้อทั่วไปรายเดือน (headline MoM) ออกมาตรงตามคาดที่ 0.6% ขณะที่ Core CPI สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 0.4% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% ซึ่งสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานเริ่มชะลอลงเล็กน้อยในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อรายปี (annual inflation) ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย โดย CPI ทั่วไป (headline CPI) เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.8% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.7% และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับก่อนหน้าที่ 3.3%
ขณะที่ Core CPI ก็ปรับตัวขึ้นสู่ 2.8% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.7% เช่นกัน
โดยรวมแล้ว ข้อมูลชุดนี้ยังสะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลข Core รายเดือนที่อ่อนลงเล็กน้อยอาจช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดได้บ้างก็ตาม
รายงานฉบับนี้มีแนวโน้มทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้
สำหรับตลาดการเงิน ตัวเลขเงินเฟ้อรายปีที่ออกมาสูงขึ้นอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็อาจจำกัดแรงส่งขาขึ้นของตลาดหุ้น
ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX) คู่เงิน EUR/USD อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินความเป็นไปได้ของท่าที “hawkish” หรือเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่อไป
Source: xStation5
