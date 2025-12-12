อ่านเพิ่มเติม
11:50 · 12 ธันวาคม 2025

BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้

สต็อกน้ำมันดิบ EIA: -1.812 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -1.3 ล้าน, ก่อนหน้า 0.574 ล้าน)

สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA: +6.397 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ +2.043 ล้าน, ก่อนหน้า +4.518 ล้าน)

สต็อกน้ำมันกลั่น EIA: +2.502 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ +1.15 ล้าน, ก่อนหน้า +2.059 ล้าน)

สต็อกน้ำมันดิบที่ Cushing: +0.308 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า -0.457 ล้าน)

แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงมากกว่าที่คาด แต่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้ตลาดน้ำมันได้รับแรงกดดัน ปฏิกิริยาของราคาน้ำมัน WTI ต่อรายงาน EIA ค่อนข้างจำกัด และฟิวเจอร์สยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

 

Source: xStation5

 

12 ธันวาคม 2025, 15:44

ข่าวเด่นวันนี้
12 ธันวาคม 2025, 15:39

NATGAS ร่วงกว่า 7% 🚨
12 ธันวาคม 2025, 15:37

BREAKING: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ไม่เปลี่ยนแปลง หลังสต็อก EIA ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์
12 ธันวาคม 2025, 15:34

DE40 / DAX: ปรับตัวลดเล็กน้อย 📉

