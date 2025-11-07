BREAKING: ปริมาณก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (EIA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกินคาด NATGAS ร่วง

EIA Natural Gas Update – ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลง
-
เปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซ (EIA Natural Gas Change BCF): 33B (คาดการณ์ 31B, ก่อนหน้า 74B)
-
ปฏิกิริยาตลาด: ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ร่วง หลังรายงานชี้ว่าความต้องการยังคงต่ำและปริมาณสต็อกยังเพิ่มขึ้น แม้เข้าสู่ฤดูกาลทำความร้อนแล้ว
-
การสะสมสต็อกและความต้องการที่อ่อนแรงกว่าคาดเป็นปัจจัยหลักกดดันราคาก๊าซในระยะสั้น
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
ราคาน้ำมันร่วงต่อเนื่อง ท่ามกลางการผลิตเพิ่มขึ้นของ OPEC