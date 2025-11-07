อ่านเพิ่มเติม
09:06 · 7 พฤศจิกายน 2025

BREAKING: ปริมาณก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (EIA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกินคาด NATGAS ร่วง

EIA Natural Gas Update – ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลง

  • เปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซ (EIA Natural Gas Change BCF): 33B (คาดการณ์ 31B, ก่อนหน้า 74B)

  • ปฏิกิริยาตลาด: ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ร่วง หลังรายงานชี้ว่าความต้องการยังคงต่ำและปริมาณสต็อกยังเพิ่มขึ้น แม้เข้าสู่ฤดูกาลทำความร้อนแล้ว

  • การสะสมสต็อกและความต้องการที่อ่อนแรงกว่าคาดเป็นปัจจัยหลักกดดันราคาก๊าซในระยะสั้น

 

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

