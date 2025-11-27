อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2025

สรุปข่าวเช้า

US500
ดัชนี
-
-
US100
ดัชนี
-
-
USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-
AUD/USD
ฟอเร็ก
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

🔹 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแข็งแกร่งเมื่อวานนี้

  • Nasdaq 100 นำตลาดขึ้น 0.87% ขับเคลื่อนโดย Nvidia และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ

  • S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.69%

  • Dow Jones ขึ้น 0.67%

นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ และบางส่วนของเงินทุนไหลเข้าสกุลเงิน Antipodean และปอนด์อังกฤษ
หมายเหตุ: ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการวันนี้เนื่องในวัน Thanksgiving

🔹 ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในแดนบวกปานกลาง

  • Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) +1.1%

  • Hang Seng (ฮ่องกง) +0.34%

  • Shanghai Composite (จีน) +0.49%

  • S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย) แทบไม่เปลี่ยนแปลง

📌 เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

  • RBNZ (นิวซีแลนด์) ลดดอกเบี้ย 25bps แต่สัญญาณชี้ว่าเป็นการสิ้นสุดวงจรผ่อนคลาย

  • ญี่ปุ่น เยนแข็งค่าขึ้นช่วงแรกหลังตลาดคาด BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ย แต่คำพูดของ Noguchi ทำให้ความคาดหวังผ่อนคลาย

  • ออสเตรเลีย การลงทุนของภาคเอกชน Q3 โต 6.4% q/q สูงสุดตั้งแต่ 2012 แสดงสัญญาณฟื้นตัวของภาคธุรกิจและอาจกระตุ้นการพิจารณานโยบาย RBA ในปี 2026

  • เกาหลีใต้ ดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ตามคาด

📌 จีน

  • PBoC กำหนดค่า USD/CNY midpoint ที่ 7.0826 ต่ำกว่าที่คาด 7.1056

  • กำไรภาคอุตสาหกรรม Jan–Oct +1.9% YoY แต่เดือนตุลาคมลดลง 5.5% YoY ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

📌 สินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ ~4,160 USD/ออนซ์

  • เงิน ~53 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นจากการลดสำรองของจีนต่ำสุดในรอบทศวรรษ

📌 คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin >90,000 USD

  • Ethereum >3,000 USD

  • ตลาดยังมีบวกเล็กน้อย หนุนจากความหวัง Fed ลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

28 พฤศจิกายน 2025, 09:03

28 พฤศจิกายน 2025, 09:01

28 พฤศจิกายน 2025, 08:59

