สรุปข่าวเช้า

🔹 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแข็งแกร่งเมื่อวานนี้
Nasdaq 100 นำตลาดขึ้น 0.87% ขับเคลื่อนโดย Nvidia และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.69%
Dow Jones ขึ้น 0.67%
นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ และบางส่วนของเงินทุนไหลเข้าสกุลเงิน Antipodean และปอนด์อังกฤษ
หมายเหตุ: ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการวันนี้เนื่องในวัน Thanksgiving
🔹 ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในแดนบวกปานกลาง
Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) +1.1%
Hang Seng (ฮ่องกง) +0.34%
Shanghai Composite (จีน) +0.49%
S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย) แทบไม่เปลี่ยนแปลง
📌 เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
RBNZ (นิวซีแลนด์) ลดดอกเบี้ย 25bps แต่สัญญาณชี้ว่าเป็นการสิ้นสุดวงจรผ่อนคลาย
ญี่ปุ่น เยนแข็งค่าขึ้นช่วงแรกหลังตลาดคาด BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ย แต่คำพูดของ Noguchi ทำให้ความคาดหวังผ่อนคลาย
ออสเตรเลีย การลงทุนของภาคเอกชน Q3 โต 6.4% q/q สูงสุดตั้งแต่ 2012 แสดงสัญญาณฟื้นตัวของภาคธุรกิจและอาจกระตุ้นการพิจารณานโยบาย RBA ในปี 2026
เกาหลีใต้ ดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ตามคาด
📌 จีน
PBoC กำหนดค่า USD/CNY midpoint ที่ 7.0826 ต่ำกว่าที่คาด 7.1056
กำไรภาคอุตสาหกรรม Jan–Oct +1.9% YoY แต่เดือนตุลาคมลดลง 5.5% YoY ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
📌 สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำ ~4,160 USD/ออนซ์
เงิน ~53 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นจากการลดสำรองของจีนต่ำสุดในรอบทศวรรษ
📌 คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin >90,000 USD
Ethereum >3,000 USD
ตลาดยังมีบวกเล็กน้อย หนุนจากความหวัง Fed ลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
