Silver พุ่งขึ้น 1.5% 📈 รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมกำลังก่อตัวหรือไม่?

ราคาซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนหลักจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า Fed อาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์ ราคาซิลเวอร์ดีดขึ้นเหนือ 52 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟื้นตัวจากการร่วงลงต่ำกว่า 46 ดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม หากดูจาก RSI จะเห็นว่าแม้ราคารีบาวด์ได้แข็งแรง แต่ระดับ RSI ใกล้ 60 ยังไม่บ่งชี้ถึงภาวะร้อนแรงเกินไป ซึ่งเมื่อประกอบกับสัญญาณเชิงบวกจาก MACD ก็ยิ่งสนับสนุนโอกาสการปรับขึ้นต่อ
ที่สำคัญ ราคาซิลเวอร์ได้สร้างแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมกันนี้ยังเห็นรูปแบบ Higher Lows กำลังก่อตัว ซึ่งทำให้ราคามีลักษณะเคลื่อนตัวอยู่ใน โครงสร้างสามเหลี่ยม (Triangle Formation) โดยโซนสำคัญน่าจับตามองคือบริเวณ 53 ดอลลาร์ หากราคาไม่สามารถทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ อาจเห็นการปรับฐานลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
แต่หากราคาสามารถขึ้นเหนือ 53 ดอลลาร์ได้ จะถือเป็น การเบรกที่สวยงามจากแพทเทิร์นขาขึ้น และเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบระดับสูงสุดในอดีตแถว 54.5 ดอลลาร์ และมีโอกาสทะลุขึ้นไปได้ หากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น และกระแส “อ่อนค่าเงินดอลลาร์” ยังคงมีอยู่
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่า ซิลเวอร์มีความผันผวนสูงมากในช่วงนี้ และการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยใน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ หรือความคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ย อาจส่งผลต่อแนวโน้มของราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ — ทั้งขึ้นและลง
Source: xStation5
