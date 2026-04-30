BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺

European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rate) อยู่ที่ 2% ตามคาดการณ์ของตลาด (ก่อนหน้า 2.00%)
ภาพรวมการตัดสินใจ
ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยแบบเอกฉันท์ สะท้อนความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
ในแถลงการณ์ ธนาคารกลางระบุว่าจะยังคงใช้แนวทาง “ประชุมต่อประชุม” (meeting-by-meeting) และพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยการตัดสินใจในอนาคตจะอิงกับการคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่ ซึ่งรวมผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนล่าสุด
แม้มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากพลังงาน แต่ ECB ยังไม่ส่งสัญญาณเอนเอียงไปทางการขึ้นดอกเบี้ยในทันที และย้ำว่ายังคงอยู่ในสถานะที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้
การตอบสนองของค่าเงิน
ในตลาด FX คู่เงิน EURUSD ตอบสนองต่อข่าวทันที โดยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30 บนกรอบเวลา M15 (สีม่วงอ่อน)
อย่างไรก็ตาม ราคาได้ดีดกลับจากแนวรับทางเทคนิคดังกล่าว และกลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับจิตวิทยา 1.1700 อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าตลาดยังขาดทิศทางชัดเจนหลังการตัดสินใจของ ECB
Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”
BREAKING: United States GDP ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ Core PCE ปรับตัวสูงขึ้น 🗽 ค่าเงินดอลลาร์ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว