อ่านเพิ่มเติม
20:32 · 30 เมษายน 2026

BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺

European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rate) อยู่ที่ 2% ตามคาดการณ์ของตลาด (ก่อนหน้า 2.00%)

ภาพรวมการตัดสินใจ

ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยแบบเอกฉันท์ สะท้อนความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ในแถลงการณ์ ธนาคารกลางระบุว่าจะยังคงใช้แนวทาง “ประชุมต่อประชุม” (meeting-by-meeting) และพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยการตัดสินใจในอนาคตจะอิงกับการคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่ ซึ่งรวมผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนล่าสุด

แม้มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากพลังงาน แต่ ECB ยังไม่ส่งสัญญาณเอนเอียงไปทางการขึ้นดอกเบี้ยในทันที และย้ำว่ายังคงอยู่ในสถานะที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้

การตอบสนองของค่าเงิน

ในตลาด FX คู่เงิน EURUSD ตอบสนองต่อข่าวทันที โดยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30 บนกรอบเวลา M15 (สีม่วงอ่อน)

อย่างไรก็ตาม ราคาได้ดีดกลับจากแนวรับทางเทคนิคดังกล่าว และกลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับจิตวิทยา 1.1700 อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าตลาดยังขาดทิศทางชัดเจนหลังการตัดสินใจของ ECB

 

Source: xStation5

30 เมษายน 2026, 20:40

30 เมษายน 2026, 20:39

30 เมษายน 2026, 20:37

30 เมษายน 2026, 20:35

ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก