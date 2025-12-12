BREAKING: ต้นทุนแรงงานในสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัว ↔️

14:30 - ดัชนีต้นทุนแรงงาน (Employment Costs Index) - ไตรมาส 3 ปี 2025
ดัชนีต้นทุน QoQ: 0.8% (คาดการณ์ 0.9%; ครั้งก่อน 0.9%)
ค่าจ้างแรงงาน QoQ: 0.8% (ครั้งก่อน 1%)
ต้นทุนการจ้างงานเติบโตน้อยกว่าที่คาดในไตรมาสที่ 3 โดยชะลอลงจาก 0.9% เหลือ 0.8% ซึ่งยังคงต่อเนื่องตามแนวโน้มการชะลอตัวของการเติบโตด้านต้นทุนแรงงานในสหรัฐฯ ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2022
ข้อมูลนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชี้ว่าตลาดแรงงานในสหรัฐฯ อาจตึงตัวกว่าที่หลายฝ่ายประเมิน แม้จะไม่รุนแรงมากนัก
แรงกดดันจากตลาดแรงงานจะสนับสนุนมุมมองของสมาชิก FOMC ที่ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น/ลึกขึ้น แม้ข้อมูลจะเซอร์ไพรส์ไม่มาก จึงทำให้ปฏิกิริยาของตลาดยังคงค่อนข้างจำกัด
EURUSD (M1)
