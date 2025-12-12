อเมซอนเพิ่มการลงทุนในอินเดีย นี่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตได้หรือไม่?

อเมซอนดอทคอม อิงค์ ประกาศแผนลงทุนมากกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอินเดียภายในปี 2030 โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ การเติบโตของการส่งออก และการสร้างงานใหม่ การลงทุนครั้งนี้ต่อยอดจากเม็ดเงินราว 40,000 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทได้ใช้ไปก่อนหน้านี้ และครอบคลุมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและดิจิทัล
บริษัทคาดว่าจะสร้างงานประมาณ 1 ล้านตำแหน่ง รวมถึงงานประจำ งานทางอ้อม และงานตามฤดูกาล ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์และอีคอมเมิร์ซของอเมซอนในประเทศ
อเมซอนมีแผนเปิดตัวฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สอดคล้องกับกระแสโลกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีลงทุนมหาศาลใน AI การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไมโครซอฟท์เปิดเผยแผนลงทุน 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในบริการ AI และคลาวด์ และกูเกิลให้คำมั่นลงทุน 15 พันล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอินเดียในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีสำคัญนอกสหรัฐอเมริกา
การลงทุนรวมของอเมซอนในอินเดียอาจแตะระดับประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ข้อมูล การพัฒนาคลาวด์ และการทำดิจิทัลให้กับธุรกิจ SME ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มปริมาณการส่งออกที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท จากมุมมองด้านมูลค่า การลงทุนเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มการเติบโตของรายได้ระยะยาว แม้จะหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงอัตรากำไรของ AWS ในภูมิภาคนี้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ได้หรือไม่
ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อินเดียกำลังก้าวขึ้นเป็นสนามแข่งขันสำคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก อเมซอน ไมโครซอฟท์ และกูเกิล ต่างลงทุนมูลค่ามหาศาลเพื่อสร้างศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ด้าน AI และคลาวด์ สะท้อนให้เห็นว่าอินเดียเป็นตลาดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่เพียงฐานการผลิตต้นทุนต่ำ ดัชนีท้องถิ่น เช่น Nifty และ Sensex รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม และศูนย์ข้อมูล อาจได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนดังกล่าว
ในปัจจุบัน Amazon India สร้างรายได้ราว 3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โดยมีส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซภายในประเทศประมาณ 30–35% การลงทุนตามแผนนี้อาจช่วยให้รายได้เติบโตหลายเท่าภายในปี 2030 ด้วยจำนวนผู้ขายที่เพิ่มขึ้น ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การขยายจำนวนสมาชิก Prime และการเติบโตของภาคการส่งออก
อเมซอนกำลังเพิ่มความมุ่งมั่นในอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเข้าร่วมกับไมโครซอฟท์และกูเกิลในการสร้างศูนย์กลาง AI และคลาวด์ระดับโลก ซึ่งถือเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของรายได้สำหรับอเมซอน แต่ขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนที่สูงและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ทั้งนี้ควรสังเกตว่าปีนี้บริษัทมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่รายอื่น และดัชนีสำคัญอย่าง S&P 500 และ Nasdaq 100
