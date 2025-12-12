⌚แนวโน้มขาขึ้นของ EURUSD ถูกจำกัดก่อนการประชุมเฟด

คาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย
นักเศรษฐศาสตร์และผู้เข้าร่วมตลาดเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการลดครั้งที่สามติดต่อกัน และจะทำให้กรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักอยู่ที่ 3.5–3.75% ความเชื่อมั่นสูงต่อการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แม้พาวเวลล์จะกล่าวถึงความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่คณะกรรมการ FOMC ในการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
แม้ว่าการปิดหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ได้สิ้นสุดลงในต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ข้อมูลเศรษฐกิจหลัก เช่น NFP, CPI และ GDP จะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผสมที่มีอยู่ในปัจจุบันยังให้เหตุผลเพียงพอสำหรับเฟดที่จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือเฟดจะปรับเปลี่ยนคำชี้นำล่วงหน้า (forward guidance) เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตหรือไม่
อีกปัจจัยสำคัญคือรูปแบบการลงคะแนน ในการประชุมครั้งก่อนมีเสียงคัดค้าน 2 เสียง ได้แก่ Schmidt ที่โหวตให้คงอัตราดอกเบี้ย และ Miran ที่สนับสนุนการปรับลด 50 จุดฐาน นักวิเคราะห์บางรายมองว่าอาจมีเสียงโหวตเพิ่มขึ้นในฝั่งที่ต้องการ “คงอัตราดอกเบี้ย” ซึ่งในทางทฤษฎีอาจเป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์
ในทางกลับกัน การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงภายในเฟดในปีหน้าก็ควรนำมาพิจารณา Miran ระบุว่าเขาตั้งใจจะลงคะแนนลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงข้างมาก ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่เสียงโหวตสายเหยี่ยวในฝั่ง “คงอัตราดอกเบี้ย” จะเพิ่มขึ้นจริง
อัตราดอกเบี้ยระยะยาว
แม้ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสภาวะทั่วไป ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 2 ปียังคงทรงตัวเกือบตลอดทั้งปี 2025
แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance LP, XTB
คาดการณ์ในอนาคต
ฉันทามติปัจจุบันของเฟดบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยเพียง หนึ่งครั้ง ในปีหน้า ขณะที่ตลาดประเมินว่าจะมี สองครั้ง ความเห็นใน ‘dot plot’ เองยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในคาดการณ์ปี 2026 และ 2027 มีความเป็นไปได้ว่าการคาดการณ์ล่าสุดจะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น และอาจเปิดทางให้มีการลดดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งในปีหน้า
Bloomberg Economics ประเมินว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยได้มากถึง 100 จุดฐาน ในปีหน้า ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นหากมีการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่ที่มีท่าทีผ่อนคลายมากกว่า
ในปัจจุบัน ตลาดกำหนดราคาให้กับการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปในเดือนเมษายนหรือมิถุนายนปีหน้า แต่หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ มีความเป็นไปได้ที่การลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม หรือแม้กระทั่งเดือนมกราคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว
The expectations of FOMC members for future years are not highly consistent. However, if the median projection for interest rates is lowered, it could weigh against the dollar. Maintaining the median unchanged would provide a pretext for extending the current downward correction on EUR/USD. Source: Bloomberg Finance LP
คาดการณ์เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Projections)
- ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดประมาณการเงินเฟ้อสำหรับปี 2025 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ Core PCE จะถูกปรับลดจาก 3.1% เหลือ 2.9% แม้ว่าการปรับลดครั้งนี้จะมีผลจำกัดต่อการตัดสินใจในวันนี้ แต่ก็สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดิม
- สำหรับปี 2026 และ 2027 ตลาดคาดว่าการคาดการณ์ Core PCE จะยังคงเดิมที่ 2.6% และ 2.1% ตามลำดับ
- การคาดการณ์อัตราการว่างงานสำหรับปี 2026 คาดว่าจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.5% หากตลาดแรงงานอ่อนแอลงจริง เฟดอาจตัดสินใจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า ทำให้ประมาณการอัตราการว่างงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายดอกเบี้ย
- คาดการณ์ GDP มีแนวโน้มถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% สำหรับปี 2025 และ 2.0% สำหรับปี 2026
- Bloomberg Economics คาดว่าเฟดจะไม่ปรับเปลี่ยนประมาณการอัตราดอกเบี้ยกึ่งกลาง โดยยังคงบ่งชี้การลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปี 2026 และอีกหนึ่งครั้งในปี 2027
The lack of an increase in inflation forecasts may weigh against the dollar in the longer term. Projections for the unemployment rate will also be important. An increase in this forecast for next year could signal further deterioration in an already weak labour market situation. Source: Fed
Powell จะกล่าวอะไร?
ตลาดจะจับตาแถลงการณ์และคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคอย่างใกล้ชิด แต่ความสนใจส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การแถลงข่าวของประธานเจอโรม พาวเวลล์ รายงานในตลาดระบุว่ามีมุมมองเศรษฐกิจที่หลากหลายตามที่ปรากฏใน Beige Book ซึ่งพาวเวลล์อาจกล่าวถึง ประเด็นเดียวกันนี้ยังเกี่ยวข้องกับรายงาน ADP ที่บ่งชี้การชะลอตัวของการจ้างงานอีกด้วย คำพูดของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะได้รับการจับตาอย่างเข้มข้น หากเขาไม่ส่งสัญญาณกังวลด้านความเสี่ยงเงินเฟ้อ ตลาดอาจตีความเป็นท่าทีผ่อนคลาย (dovish)
ตลาดจะตอบสนองอย่างไร?
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟด และความคาดหวังว่าประธานเฟดคนใหม่จะเป็นเควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสนับสนุนนโยบายดอกเบี้ยต่ำ ปัจจัยสำคัญต่อทิศทางดอกเบี้ยปีหน้าคือการที่พาวเวลล์อาจก้าวลงจากตำแหน่งคณะผู้ว่าการ (Board of Governors)
ดอลลาร์ได้ฟื้นตัวเล็กน้อยในไม่กี่เซสชันที่ผ่านมา แม้ความคาดหวังเชิงเข้มงวดจาก ECB ก็ยังไม่สามารถผลักดันยูโรให้แข็งค่ามากขึ้นได้ ดังนั้น หากมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นในการ "คงอัตราดอกเบี้ย" และค่ากลางคาดการณ์ดอกเบี้ยสำหรับปีหน้าคงเดิม ดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และอาจผลักดัน EUR/USD ลงทดสอบบริเวณ 1.1600
ในระยะยาว ตลาดยังคาดหวังแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นจากเฟด ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว EUR/USD อาจมุ่งหน้าไปสู่ระดับ 1.20 ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม หากพาวเวลล์มีท่าที "ผ่อนคลายมาก" ในการแถลงวันนี้ อาจทำให้คู่เงิน EUR/USD ทดสอบระดับสูงสุดล่าสุดของวันที่ 4 ธันวาคมที่ 1.1680
EURUSD ลดช่วงบวกบางส่วนที่ทำไว้ก่อนหน้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐบ่งชี้ถึงแนวโน้มดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเฟดยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ อัตราผลตอบแทนปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่า 4.2% ขณะที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของเฟดชี้ไปที่ระดับประมาณ 3.0% ซึ่งควรจะกดให้ผลตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป และนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาพันธบัตร
หากเฟดเริ่มดำเนินการตามสถานการณ์การลดดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับคาดการณ์ในระยะยาว อัตราผลตอบแทนก็ควรจะปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบันเช่นกัน
แหล่งข้อมูล: xStation5
