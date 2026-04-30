BREAKING: เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวกว่าคาด EURUSD ไร้ทิศทาง

ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน (Flash) เวลา 10:00 GMT
- GDP (ไตรมาส 1/2026): 0.1% QoQ (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
- CPI (เมษายน 2026): 3.0% YoY (คาด 3.0%, ก่อนหน้า 2.6%)
- Core CPI (เมษายน 2026): 2.2% YoY (คาด 2.2%, ก่อนหน้า 2.3%)
- อัตราว่างงาน (มีนาคม): 6.2% (คาด 6.2%, ก่อนหน้า 6.2%, ปรับปรุงจาก 6.3%)
ภาพรวม
ตามรายงานล่าสุดจาก Eurostat เศรษฐกิจทั้งสหภาพยุโรปและยูโรโซนชะลอตัวลงเหลือ 0.1% QoQ ในไตรมาส 1 ปี 2026 จาก 0.2% ในไตรมาสก่อนหน้า
คู่เงิน EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 1.1680 ใกล้เคียงกับระดับระหว่างการแถลงของ Jerome Powell เมื่อวานนี้ โดยการเคลื่อนไหวที่จำกัดสะท้อนว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาตรงตามคาด ยังไม่สร้าง “สัญญาณใหม่” ให้ตลาดตีความ ก่อนการตัดสินใจนโยบายของ European Central Bank
สิ่งที่ตลาดจับตา
ความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงแถลงข่าวหลังการประชุม โดย Christine Lagarde นักลงทุนกำลังจับตาว่า ECB จะส่งสัญญาณ “เปิดทาง” ไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่
นี่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของ EURUSD อย่างมีนัยสำคัญ
