BREAKING: EURUSD เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังตัวเลขยอดขายสหรัฐฯออกมาตามคาด 📊🇺🇸

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนออกมาอยู่ที่ 0.5% m/m ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้พอดี ทำให้ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สร้างความประหลาดใจต่อตลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม หากมองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากขึ้น
ยอดขายปลีกที่ไม่รวมรถยนต์ (ex autos) เพิ่มขึ้น 0.7% m/m ซึ่งตรงกับคาดการณ์ ขณะที่กลุ่ม Control Group ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด กลับออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับที่คาดไว้ 0.3%
ตัวเลข Control Group มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในการคำนวณ GDP ผ่านองค์ประกอบการบริโภคภาคเอกชน ดังนั้นตัวเลขที่สูงกว่าคาดจึงสะท้อนว่าผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดี แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง
- Retail Sales เดือนเมษายน: 0.5% (คาดการณ์ 0.5%)
- Retail Sales ไม่รวมรถยนต์: 0.7% (คาดการณ์ 0.7%)
- Control Group: 0.5% (คาดการณ์ 0.3%)
- Initial Claims (รายสัปดาห์): 211K (คาดการณ์ 205K)
- Continuing Claims: 1,782K (คาดการณ์ 1,780K)
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังด้านวิธีการคำนวณที่สำคัญ คือยอดขายปลีกไม่ได้ปรับตามเงินเฟ้อ ดังนั้นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นในเชิงตัวเลขจึงอาจสะท้อนแค่ “ราคาที่สูงขึ้น” มากกว่าปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นจริง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล CPI ก่อนหน้านี้ที่ยังสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อ ภาพการใช้จ่ายที่แท้จริงของผู้บริโภคอาจไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ตัวเลขพาดหัวแสดง
หลังการประกาศ EURUSD แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 📊
Source: xStation
