BREAKING: EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูล PMI ภาคบริการของยูโรโซน 💡

ยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย)
- PMI ภาคบริการ: 50.2 (คาดการณ์ 50.1; ครั้งก่อน 50.1) — สูงกว่าคาดเล็กน้อย และยังคงอยู่เหนือเส้นขยายตัวเพียงเล็กน้อย
- PMI รวม (Composite): 50.7 (คาดการณ์ 50.5; ครั้งก่อน 50.5) — ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เศรษฐกิจของกลุ่มยังคงอยู่เหนือระดับการเติบโต
เยอรมนี
- PMI ภาคบริการ: 50.9 (คาดการณ์ 51.2; ครั้งก่อน 51.2) — ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซนขยายตัว
- PMI รวม: 51.9 — เป็นไปตามคาด ไม่มีความประหลาดใจ
ฝรั่งเศส
- PMI ภาคบริการ: 48.8 (คาดการณ์ 48.3; ครั้งก่อน 48.3) — สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในภาวะหดตัวอย่างชัดเจน
- PMI รวม: 48.8 — เป็นไปตามคาด เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง
อิตาลี
- PMI ภาคบริการ: 48.8 (คาดการณ์ 50.9; ครั้งก่อน 52.3) — เซอร์ไพรส์เชิงลบอย่างมาก ลดลงแรงต่ำกว่า 50 จากระดับการขยายตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
- PMI รวม: 49.2 (คาดการณ์ 51.3; ครั้งก่อน 52.1) — ผิดหวังเช่นกัน กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
สเปน
- PMI ภาคบริการ: 53.3 (คาดการณ์ 50.6; ครั้งก่อน 51.9) — เซอร์ไพรส์เชิงบวกชัดเจน ภาคบริการเร่งตัวขึ้น
- PMI รวม: 52.4 (คาดการณ์ 50.5; ครั้งก่อน 51.5) — สเปนเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในยูโรโซนช่วงเดือนมีนาคม
ข้อมูล PMI เดือนมีนาคมสะท้อนภาพยุโรปที่แตกแยกอย่างชัดเจน: สเปนกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างโดดเด่น เยอรมนีเพียงแค่ยืนอยู่เหนือระดับขยายตัวได้ ขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลี ซึ่งเป็นสองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของกลุ่ม กลับเข้าสู่ภาวะหดตัว โดยอิตาลีแย่ลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
สำหรับ ECB ตัวเลขเหล่านี้สร้างความท้าทายมากขึ้นในบริบทที่เงินเฟ้อขยับขึ้นเป็น 2.5% — ธนาคารกลางต้องหาสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น กับความเสี่ยงที่จะผลักเศรษฐกิจส่วนสำคัญของยูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอย
ข้อมูลยังยืนยันว่าผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินร่วมของทั้งยูโรโซนยิ่งซับซ้อนขึ้น EUR ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูล
