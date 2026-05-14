13:20 · 14 พฤษภาคม 2026

BREAKING: ปอนด์ดีดตัวกลับ 📈 GDP สหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นแบบไม่คาดคิดในเดือนมีนาคม 🇬🇧

06:00 น. GMT, สหราชอาณาจักร ข้อมูล GDP:

  • ประมาณการ GDP เดือนมีนาคม (YoY): 1.2% (คาดการณ์ 1.1%, ครั้งก่อน 1.0%)
  • ประมาณการ GDP เดือนมีนาคม (MoM): 0.3% (คาดการณ์ -0.1%, ครั้งก่อน 0.5%)
  • GDP ไตรมาส 1 (ประมาณการเบื้องต้น YoY): 1.1% (คาดการณ์ 0.8%, ครั้งก่อน 1.0%)

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร (GDP จริง) เติบโต 0.6% ในช่วงสามเดือนถึงมีนาคม 2026 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากภาคบริการที่ขยายตัว 0.8% กลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตครั้งนี้

ภาคการก่อสร้างกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ 0.4% หลังจากหดตัวต่อเนื่อง 5 ไตรมาส ขณะที่ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2%

สำหรับเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว GDP รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% โดยได้แรงหนุนจากภาคการก่อสร้างที่พุ่งขึ้นอย่างมากถึง 1.5% แม้ภาคการผลิตจะลดลง 0.2% ก็ตาม

เมื่อเทียบรายปี เศรษฐกิจขยายตัว 1.0% เทียบกับปี 2025 สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องในหลายภาคบริการ และการปรับตัวดีขึ้นของยอดธุรกิจโดยรวม

GBPUSD หยุดการปรับตัวลงในช่วงต้นตลาด และฟื้นตัวเล็กน้อย ไม่กลับไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

Source: xStation5

