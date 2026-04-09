BREAKING: รายงานการประชุม “hawkish” ที่ล้าสมัย ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้

- Hawkish but Outdated: รายงานการประชุมเดือนมีนาคมเผยว่าเฟดเคยพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง แต่ปัจจุบันน้ำมันที่ราว $90 และข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านทำให้สถานการณ์นี้มีโอกาสน้อยลง
- Stagflation Trap: เฟดกำลังอยู่ในภาวะ “ความเสี่ยงสองด้าน” (two-sided risk) คือกังวลว่าแรงกระแทกด้านพลังงานอาจทำให้เงินเฟ้อฝังตัว ขณะเดียวกันก็เตือนว่าความเปราะบางของตลาดแรงงานอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของอัตราว่างงาน
- Market “Fade”: ค่าเงินดอลลาร์และตลาดหุ้นไม่ตอบสนองต่อโทน hawkish ของรายงานการประชุม เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นข้อมูลเก่า (เดือนมีนาคม) และหันไปโฟกัสแทนที่ความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิง 14 วันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- การกลับมาของความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ย: “หลาย” สมาชิกประเมินว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอาจนำไปสู่แรงกดดันเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยในภายหลัง ขณะที่ “บางส่วน” เสนอให้ใช้คำอธิบายนโยบายในอนาคตแบบ “สองด้าน” ซึ่งจะรวมความเป็นไปได้ของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างเป็นทางการ
- ความเสี่ยงแบบไม่สมดุล: “เสียงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด” มองเห็นความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ระบุถึงความเสี่ยงต่อการจ้างงาน ซึ่งในทางทฤษฎีอาจเปิดทางไปสู่การกลับมาลดดอกเบี้ยในอนาคต
- ความเปราะบางของตลาดแรงงาน: เฟดใช้ถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาอย่างมาก โดยเตือนว่าในภาวะการจ้างงานที่อ่อนแอ หากอุปสงค์แรงงานลดลงเพิ่มเติม อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่าง “รุนแรง” ของอัตราการว่างงาน
- ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง: “สมาชิกส่วนใหญ่” เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่กังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้ออาจกระทบตลาดแรงงานอย่างรุนแรงจนทำให้จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย
- ความคลาดเคลื่อนในการคาดการณ์: เจ้าหน้าที่เฟดประเมินว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันและการปรับตัวลงของตลาดหุ้นมีเพียง “เล็กน้อย” ซึ่งดูจะเป็นการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดีเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันในเดือนมีนาคม
- ความเสี่ยงในตลาดเครดิตเอกชน: เฟดระบุว่ามีคำขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นในกองทุนเครดิต และมีความกังวลต่อภาคซอฟต์แวร์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดย AI
- กับดัก “ไฟสองด้าน” ของเฟด: ความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เทียบกับความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน
- รายงานการประชุมครั้งนี้เป็นบันทึกการหารือจากการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามในอิหร่านเริ่มต้นแล้ว แต่ก่อนการยกระดับครั้งใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในขณะนั้นประเมินได้ยาก อย่างไรก็ตาม การสื่อสารได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้มงวดมากขึ้น และบันทึกการประชุมสะท้อนท่าทีที่ “hawkish” มากยิ่งขึ้น แม้จะมีการกล่าวถึงการขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็ควรสังเกตว่าปัญหารุนแรงในตลาดแรงงานอาจนำไปสู่การลดดอกเบี้ยได้ในเวลาเดียวกัน เฟดอยู่ในตำแหน่งที่ดูเหมาะสม แต่ความเสี่ยงของภาวะ stagflation กำลังเพิ่มขึ้น
- ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สำคัญของเฟดคือ “กับดักสองด้าน”
ด้านหนึ่ง เงินเฟ้อจากพลังงาน (ราคาน้ำมันเฉลี่ยราว $100 ในเดือนมีนาคม) กระตุ้นให้สาย hawkish สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อป้องกันไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดกรอบ
อีกด้านหนึ่ง ตลาดแรงงานกำลังเปราะบาง เฟดระบุว่าการจ้างงานกระจุกตัวอยู่เพียงบางภาคส่วน (เช่น สาธารณสุข) ทำให้เศรษฐกิจส่วนที่เหลือเสี่ยงต่อการชะลอตัวอย่างฉับพลัน
ในบริบทของการหยุดยิงในปัจจุบัน รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าเฟดกังวลเรื่องเงินเฟ้ออย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงและการที่ราคาน้ำมันลดลงทำหน้าที่เสมือน “circuit breaker” หากราคาน้ำมันยังต่ำกว่า $100 ข้อโต้แย้งเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยจะหายไปจากวาระอย่างรวดเร็ว และเฟดจะหันกลับไปโฟกัสที่การพยุงตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
รายงานการประชุมยืนยันว่าเฟดกำลังอยู่ในภาวะ “ชะงักงัน” ตลาดกำลังประเมินโอกาสการลดดอกเบี้ยต่ำกว่า 50% และภายใต้ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าเฟดจะตัดสินว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว
บทสรุปสุดท้ายคืออะไร? ในทางทฤษฎีเป็นโทน hawkish แต่ในทางปฏิบัติ “ล้าสมัยแล้ว” แม้รายงานจะสะท้อนความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ย แต่ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านทำให้ตลาดมีแนวโน้ม “มองข้าม” สัญญาณนี้ และหันไปโฟกัสว่าความสงบจะยืนได้หรือไม่ หากข้อตกลงล่ม สถานการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในรายงานจะกลับมาเป็นธีมหลักของตลาดอีกครั้ง ขณะนี้จึงแทบไม่เห็นการเคลื่อนไหวสำคัญใน EURUSD หรือดัชนีสหรัฐฯ
