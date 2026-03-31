BREAKING: IRGC ขู่โจมตี Microsoft, Apple และ Alphabet

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ได้ออกคำเตือนอย่างรุนแรงต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ 18 แห่ง โดยระบุชื่อ Microsoft, Apple, Alphabet, Intel และ Boeing รวมถึงรายอื่น ๆ ว่าเป็น “เป้าหมายที่ชอบธรรม” เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการที่ดำเนินโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยกองกำลังปฏิวัติระบุว่าอาจเริ่มการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้ในภูมิภาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งทำให้สถานการณ์มีความเร่งด่วนอย่างยิ่ง
ในแถลงการณ์ IRGC ระบุว่า บริษัทด้าน ICT และ AI มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและดำเนินปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังอิหร่าน ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อภาคเทคโนโลยีพลเรือน
ปฏิกิริยาตลาดเกิดขึ้นทันที โดยหุ้นของ MSFT, AAPL, GOOGL, INTC และ BA ชะลอการปรับตัวขึ้นในช่วงต้น และเริ่มย่อตัวคืนกำไรบางส่วน ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากความตึงเครียดรอบอิหร่านมักเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เพราะความเสี่ยงด้านอุปทาน
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า IRGC เคยออกคำขู่ในลักษณะคล้ายกันมาก่อน ซึ่งไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติจริงเสมอไป แต่เส้นตายวันที่ 1 เมษายนทำให้คำเตือนครั้งนี้ดูมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าครั้งก่อน
ตลาดกำลังจับตาการตอบสนองจากวอชิงตันอย่างใกล้ชิด รวมถึงแถลงการณ์จากบริษัทต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานและสินทรัพย์ในตะวันออกกลาง โดยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นตัวชี้ว่าความตึงเครียดนี้เป็นเพียง “noise” ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับความขัดแย้งที่อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดเทคโนโลยีและสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation
