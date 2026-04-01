22:20 · 1 เมษายน 2026

BREAKING: ISM ชี้เศรษฐกิจยังขยายตัว แต่แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น 📊🔥

ดัชนีหลักอยู่ที่ 52.7 (สูงกว่าคาด 52.5 และครั้งก่อน 52.4) ถือเป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดภายในรายงานเริ่มลดความคึกคักของตลาดลง สะท้อนว่าโมเมนตัมบางส่วนเริ่มอ่อนแรง ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น แม้ภาพรวมยังอยู่ในโซนขยายตัวก็ตาม

 

  • ISM Report: Inflation Shock Overshadows Expansion 📊🔥

    ดัชนี ISM ล่าสุดยังคงยืนยันภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ “ขยายตัวต่อเนื่อง” แต่รายละเอียดภายในรายงานสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน

    ภาพรวมสำคัญ

    แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่ง (Prices Paid: 78.3 vs 73.0)

  • ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดตั้งแต่กลางปี 2022
  • สะท้อนแรงกดดันจากสินค้าโภคภัณฑ์และภาษี
  • ถือเป็น “red flag” สำคัญสำหรับ Fed
  • ทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป

 

FX & Risk sentiment

ในขณะเดียวกัน EUR/USD ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายเร็วขึ้น

ความเสี่ยงลดลง = กดดัน USD ทำให้ EUR/USD ดีดกลับเหนือ 1.16 และทะลุแนวโน้มขาลงระยะสั้นอีกครั้ง

สรุปมุมมอง

รายงานนี้มีลักษณะ hawkish ชัดเจน โดยเฉพาะจากฝั่งเงินเฟ้อ
👉 การผสมระหว่าง “เศรษฐกิจแข็งแรง + ต้นทุนพุ่งแรง”
ทำให้แนวคิด “higher for longer” กลับมาแข็งแกร่งขึ้น

📊 ผลต่อสินทรัพย์:

🟢 USD & Treasury yields: ได้แรงหนุน 🔴 US100: กดดันจาก valuation และดอกเบี้ย 🟡 ตลาดหุ้น: เสี่ยงผันผวนสูงขึ้น

⚠️ ตลาดแรงงานอ่อนตัว (Employment: 48.7)

การจ้างงานยังหดตัว (<50) บริษัทเริ่มควบคุมต้นทุน หรือเพิ่ม automation เพื่อรับมือราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

📉 แรงส่งอุปสงค์เริ่มชะลอ (New Orders: 53.5)

ยังขยายตัว แต่ชะลอลงจาก 55.8 สะท้อนแรงซื้อและ restocking เริ่มหมดแรง

📈 เศรษฐกิจยังฟื้นตัว (Headline PMI: 52.7)

ภาคการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐฯยังแสดงความยืดหยุ่น ทำให้ Fed มีเหตุผลคงนโยบายตึงตัวได้นานขึ้น
 

 

