BREAKING: ISM ชี้เศรษฐกิจยังขยายตัว แต่แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น 📊🔥

ดัชนีหลักอยู่ที่ 52.7 (สูงกว่าคาด 52.5 และครั้งก่อน 52.4) ถือเป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดภายในรายงานเริ่มลดความคึกคักของตลาดลง สะท้อนว่าโมเมนตัมบางส่วนเริ่มอ่อนแรง ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น แม้ภาพรวมยังอยู่ในโซนขยายตัวก็ตาม
ISM Report: Inflation Shock Overshadows Expansion 📊🔥
ดัชนี ISM ล่าสุดยังคงยืนยันภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ “ขยายตัวต่อเนื่อง” แต่รายละเอียดภายในรายงานสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน
ภาพรวมสำคัญ
แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่ง (Prices Paid: 78.3 vs 73.0)
- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดตั้งแต่กลางปี 2022
- สะท้อนแรงกดดันจากสินค้าโภคภัณฑ์และภาษี
- ถือเป็น “red flag” สำคัญสำหรับ Fed
- ทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป
FX & Risk sentiment
ในขณะเดียวกัน EUR/USD ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายเร็วขึ้นความเสี่ยงลดลง = กดดัน USD ทำให้ EUR/USD ดีดกลับเหนือ 1.16 และทะลุแนวโน้มขาลงระยะสั้นอีกครั้ง
สรุปมุมมอง
รายงานนี้มีลักษณะ hawkish ชัดเจน โดยเฉพาะจากฝั่งเงินเฟ้อ
👉 การผสมระหว่าง “เศรษฐกิจแข็งแรง + ต้นทุนพุ่งแรง”
ทำให้แนวคิด “higher for longer” กลับมาแข็งแกร่งขึ้น
📊 ผลต่อสินทรัพย์:🟢 USD & Treasury yields: ได้แรงหนุน 🔴 US100: กดดันจาก valuation และดอกเบี้ย 🟡 ตลาดหุ้น: เสี่ยงผันผวนสูงขึ้น
⚠️ ตลาดแรงงานอ่อนตัว (Employment: 48.7)การจ้างงานยังหดตัว (<50) บริษัทเริ่มควบคุมต้นทุน หรือเพิ่ม automation เพื่อรับมือราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
📉 แรงส่งอุปสงค์เริ่มชะลอ (New Orders: 53.5)ยังขยายตัว แต่ชะลอลงจาก 55.8 สะท้อนแรงซื้อและ restocking เริ่มหมดแรง
📈 เศรษฐกิจยังฟื้นตัว (Headline PMI: 52.7)ภาคการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐฯยังแสดงความยืดหยุ่น ทำให้ Fed มีเหตุผลคงนโยบายตึงตัวได้นานขึ้น
