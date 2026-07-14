BREAKING: NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ สูงกว่าที่ตลาดคาด

- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 97.4 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 95.7 และสูงกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ 95.3 อย่างมีนัยสำคัญ
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