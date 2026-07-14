  
17:20 · 14 กรกฎาคม 2026

BREAKING: NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ สูงกว่าที่ตลาดคาด

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 97.4 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 95.7 และสูงกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ 95.3 อย่างมีนัยสำคัญ

14 กรกฎาคม 2026, 15:13

นักลงทุนสถาบันมองอย่างไร? ความเชื่อมั่นจาก BofA FMS พุ่งสูงสุดในรอบหลายเดือนนับตั้งแต่กุมภาพันธ์
14 กรกฎาคม 2026, 15:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: Wall Street จับตารายงาน CPI สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh
14 กรกฎาคม 2026, 13:17

Morning Wrap: หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ (14.07.2026)
14 กรกฎาคม 2026, 08:19

บริษัทใดบ้างที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้? ❓ (13.07.2026)
รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก