นักลงทุนสถาบันมองอย่างไร? ความเชื่อมั่นจาก BofA FMS พุ่งสูงสุดในรอบหลายเดือนนับตั้งแต่กุมภาพันธ์

- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
- 83% ของนักลงทุน คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
- ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันช่วงสิ้นปี 2026 ลงมาอยู่ที่ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากเดิม 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
- 83% ของนักลงทุน คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
- ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันช่วงสิ้นปี 2026 ลงมาอยู่ที่ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากเดิม 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน
รายงาน BofA FMS: นักลงทุนสถาบันยังมองบวกต่อหุ้นเทคโนโลยี แต่เริ่มกังวลความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นที่สูงเกินไป
ผลสำรวจ Bank of America Global Fund Manager Survey (BofA FMS) ล่าสุด ระบุว่า นักลงทุนสถาบันยังคงมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและแนวโน้มตลาดโดยรวม ขณะเดียวกัน นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสน้อยที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ว่า หากราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างต่อเนื่อง จะถือเป็นปัจจัยลบที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด
สรุปประเด็นสำคัญจากผลสำรวจ
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ การลงทุนด้าน AI และโอกาสที่ Fed จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
- สัดส่วนเงินสดในพอร์ตลดลงเหลือ 3.6% จาก 4.1% ในเดือนมิถุนายน
ตามเกณฑ์ของ Bank of America ระดับเงินสดที่ต่ำเช่นนี้ส่งสัญญาณขายในเชิงตรงกันข้าม (Contrarian Sell Signal) ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจสูงเกินไป และพื้นที่สำหรับการเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มเติมเริ่มจำกัด
- 54% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในสถานการณ์ "No Landing"
หมายถึงเศรษฐกิจยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งโดยไม่มีการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มีเพียง 2% เท่านั้นที่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง (Hard Landing)
- ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024
สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าหุ้นสหรัฐฯ จะยังคงทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโลก
- สถานะ Long ในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังคงเป็นการลงทุนที่มีผู้ถือครองหนาแน่นที่สุด (Crowded Trade)
โดยมีนักลงทุน 82% ระบุเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม แม้ว่านักลงทุนบางส่วนจะลดสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีในเดือนกรกฎาคม แต่ไม่มีรายใดรายงานว่าถือสถานะ Short สุทธิในกลุ่มนี้
- 61% ของนักลงทุนเชื่อว่า Hyperscalers จะไม่ลดงบลงทุนด้าน AI ในปีนี้
เทียบกับ 28% ที่คาดว่าจะมีการลดการใช้จ่าย ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ดาต้าเซ็นเตอร์ และเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง จะยังอยู่ในระดับสูงต่อไป
- ความเสี่ยงจากฟองสบู่ AI ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงปลายหาง (Tail Risk) ที่ใหญ่ที่สุดของตลาดการเงิน
โดย 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นความกังวลหลัก สะท้อนว่านักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ AI แต่ก็เริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น
- ประมาณ 83% ของนักลงทุนไม่คาดว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ
ซึ่งช่วยสนับสนุนความคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินจะยังเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยง
- ผู้จัดการกองทุนปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันปลายปี 2026 เหลือ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 86 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน
สะท้อนว่าตลาดคาดว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากภาคพลังงานจะลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนก่อน
กราฟ US100 (H1)
เมื่อพิจารณา US100 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2026 จะพบว่า ทุกครั้งที่ราคาทดสอบขอบบนของกรอบแนวโน้มหลัก มักเกิดแรงขายกลับลงมาอย่างรุนแรง และนำไปสู่การปรับฐานที่มีนัยสำคัญ
หากรูปแบบในอดีตยังคงเกิดขึ้นซ้ำ การถูกปฏิเสธราคาจากบริเวณปัจจุบันอีกครั้ง อาจเพิ่มโอกาสให้ US100 ปรับฐานลงไปทดสอบบริเวณ 29,000 จุด ได้ในระยะถัดไป
Source: xStation5
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